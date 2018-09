Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In juni is Reco Solar gestart met de installatie van 1700 zonnepanelen op het dak van Merford in Gorinchem.

Een deel van de panelen kon binnen korte tijd al in gebruik worden genomen en leverde met het zonnige weer direct een mooi rendement op.

Na de vakantie zijn de werkzaamheden hervat en onlangs is de installatie volledig in gebruik genomen. In totaal produceert deze zo’n 475.000 KWh stroom per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 150 huishoudens.

Nadat Merford al diverse maatregelen had genomen om energie te besparen, restte er nog één belangrijke stap: het zelf opwekken van duurzame energie. Het dak van de 10.000 vierkante meter grote productiehal van Merford in Gorinchem werd daarom deze zomer voorzien van 1700 zonnepanelen. Hiermee wordt Merford grotendeels zelfvoorzienend in haar energiebehoefte.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering bij Merford. Directeur Corporate Development, Joost Vertooren, is als aanjager en uitvoerder van dit beleid nauw betrokken bij de uitvoering van duurzaamheidsprojecten zoals de aanleg van de zonnecentrale op het dak van de productiehal.

“De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het besparen van energie, onder andere door het plaatsen van LED-verlichting in de productiehal en het kantoorgebouw. De volgende stap was het zelf opwekken van energie”, vertelt Vertooren. ‘Dankzij een slimme aanpak en subsidie van de overheid bleek investeren in zonnecellen een verstandige keuze. We denken de investering in vijf of zes jaar terug te verdienen en daarna levert de installatie nog vele jaren gratis stroom”, vervolgt hij.