De productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 Petajoule nu naar 50 Petajoule per jaar in 2030 en 200 Petajoule in 2050. Hiervoor is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt.

Dit staat beschreven in het Masterplan Aardwarmte van stichting Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN, waaraan TNO als expert op dit gebied een bijdrage leverde.

Een van de grote belemmeringen voor groei naar 50 Petajoule in 2030 is dat voor grote delen van de ondergrond van Nederland nog onvoldoende zeker is of ze geschikt zijn voor geothermie. Het rapport laat zien dat een andere benadering, het zogeheten play-based portfolio, deze belemmering kan wegnemen. Een homogene laag in de ondergrond wordt wel een ‘play’ genoemd. Door optimale deling van kennis die wordt opgedaan bij gezamenlijke exploratie van de ondergrond, wordt de kans op een succesvolle volgende boring maximaal vergroot.

In 2017 waren er in Nederland 16 aardwarmte-installaties actief, goed voor ongeveer 3 Petajoule. Door de nieuwe aanpak is een groei naar honderden doubletten en een veelvoud aan geproduceerde aardwarmte mogelijk. De play-based-portfoliobenadering betekent een optimale ontwikkeling van de publieke ondergrond. De hoeveelheid geproduceerde geothermische energie groeit aanzienlijk vergeleken met de ‘stand alone’-benadering waarbij kennis suboptimaal wordt gedeeld.

Stichting Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland. Het Platform doet dit onder meer door kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken aan aardwarmte-installaties in binnen- en buitenland.

