Geschreven op 8-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op een voormalige stortplaats voor slib in Hoek van Holland wil de gemeente Rotterdam een zonnepark van ongeveer 25 hectare laten ontwikkelen.

De gemeente is een marktconsultatie gestart om de belangstelling te peilen. Het zonnepark is volgens de gemeente een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse energietransitie.

Voor het ontwerp van het zonnepark gelden een aantal belangrijke voorwaarden. Dit komt door de gebruiksbeperking – de leeflaag – en hoge eisen ten aanzien van de inrichting en ruimtelijke inpassing.

Door middel van een marktconsultatie kan Rotterdam een goede inschatting maken van de belangstelling. De gemeente wil de tijdens de dialoog met het bedrijfsleven verkregen informatie gebruiken om een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. De gemeente Rotterdam is voornemens om in het eerste kwartaal 2020 een aanbesteding te starten.

Het bestuurscollege heeft zichzelf ten doel gesteld om een groei te bewerkstelligen naar 150 megawattpiek zonne-energie aan het eind van deze collegeperiode en een groei naar 750 megawattpiek in 2030. Met een opgesteld vermogen van circa 25 megawattpiek levert Zonnepark Hoek van Holland een significante bijdrage aan het doel voor het einde van deze collegeperiode.

De voorgenomen locatie voor het zonneveld is gelegen binnen de gebiedsontwikkeling Oranjebonnen, tevens provinciaal pilotproject voor netwerkend werken. In dit project werken partijen samen aan de ontwikkeling van dit gebied. Kern van de samenwerking is dat de overheden investeren in een netwerk van recreatieve en ecologische verbindingen en daarbinnen ruimte bieden voor particuliere initiatieven voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de spelregels ontwikkelplan Oranjebonnen. De gemeente Rotterdam is initiatiefnemer en trekker van dit project, de provincie faciliteert en heeft een formele, toetsende rol.

De locatie is gelegen in de Oranjebuitenpolder op een voormalig slibdepot. Dit slibdepot is als een duidelijke verhoging in het landschap zichtbaar. Op het depot wordt op het moment mais geteeld. Deze is niet geschikt voor consumptie vanwege de bodemkwaliteit. De bedoeling is om van de ruim 32 hectare op het voormalige slibdepot, minimaal 25 hectare te bestemmen voor zonnepanelen en rondom dit terrein ruim 7 hectare te bestemmen als recreatiegebied met onder andere een mountainbikeparcours.