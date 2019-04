Geschreven op 22-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Deze marktconsultatie wordt gezamenlijk door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijkswaterstaat (RWS) en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) uitgevoerd ter voorbereiding op de tenderprocedure van het project Zon op de Slufter, voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van een drijvend zonnepark op de Slufter.

De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerspeciedepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 ha wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van circa 100 MWp kan leveren. Hiermee wordt een hoeveelheid duurzaam stroom opgewekt welke gelijk staat aan het verbruik van circa 33.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Het project Zon op de Slufter komt voort uit de ambitie van HbR en RWS om zonne-energie op te laten wekken op het wateroppervlak van de Slufter, zonder de primaire functie (specieberging) van de Slufter te verstoren. Om te komen tot realisatie van zonne-energie in het baggerspeciedepot Slufter, is in oktober 2016 een intentieovereenkomst tussen HbR en RWS ondertekend. In de intentieovereenkomst is onder meer opgenomen om een pilotproject te ontwikkelen om ervaring met drijvende zonnepanelen in de Slufter op te doen.

Dit pilotproject wordt samen met een groot aantal partijen uitgevoerd. Hiertoe is de ‘Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Consortium Zon op Water‘ (ondertekend december 2016), waarbij vier commerciële partijen de mogelijkheden van het opwekken van zonne-energie op water onderzoeken. Hiervoor hebben RWS en HbR de Slufter ter beschikking gesteld voor de installatie van de pilotsystemen. Uit de ervaringen van de pilot tot nu toe is naar voren gekomen dat er voldoende redenen zijn om de opschaling van Zon op de Slufter verder op te pakken. Zie ook: Nationaal Consortium Zon op Water Gaat Drie Drijvende Zonneparken van 100 MW Realiseren

Het project Zon op de Slufter is daarom onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’, een programma van RWS, RVB en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Het is de ambitie om begin 2020 te starten met de tenderprocedure voor het project, afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsstudie die op dit moment nog plaatsvindt. In het kader van deze haalbaarheidsstudie wordt een marktconsultatie georganiseerd, waarbij de input van marktpartijen wordt gevraagd.

De marktconsultatie voor het project Zon op de Slufter bestaat uit twee onderdelen een plenaire bijeenkomst op 8 mei 2019 en een schriftelijke vragenronde.

