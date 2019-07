Geschreven op 19-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Hanergy, de Chinese fabrikant van dunne film pv modules heeft plannen aangekondigd om zijn CIGS-modules te integreren in het 150.000 vierkante meter dakterras van een sky bridge-project dat gepland is als onderdeel van het Lingang Songjiang Tech City project in aanbouw in de wijk Pudong in Shanghai.

Hanergy heeft plannen aangekondigd om zijn modules te laten opnemen in een ambitieus architectuurproject over de daken van verschillende wolkenkrabbers in het district Pudong in Shanghai.

De Chinese producent van dunne films zegt dat zijn modules zullen worden geïntegreerd in een aluminium dak dat de Rafael Gallery bedekt, een 1,5 kilometer lange luchtbrug die meer dan 20 wolkenkrabbers met elkaar verbindt.

Volgens Hanergy wordt het project ontworpen door architect Rafael Vinoly om te lijken op een gigantische zwevende wolk en zal het wereldwijd het grootste aluminium dak en ‘s werelds langste stedelijke industriële veranda zijn.

De galerij maakt deel uit van Lingang Songjiang Tech City, een enorme ontwikkeling voor gemengd gebruik gepland in China, met onder meer kantoorruimtes, entertainment en winkels, luxe hotels en conferentiecentra. In zijn verklaring gaf Hanergy aan dat het project is begonnen aan zijn tweede fase van de bouw.

Volgens Hanergy staat het project op de eerste plaats voor het 13e vijfjarenplan van China en zal het helpen bij het verstrekken van gegevens over de grootschalige toepassing van geïntegreerde PV-installaties, de integratie van energie uit meerdere bronnen en optimalisatie. Shine meldde in november 2018 al dat verschillende onderzoeksinstituten, staatsbedrijven en marktleiders al contracten hadden getekend om samen te werken bij de ontwikkeling van de technische stad.

De PV-installatie is ingesteld om meer dan 1 MW van de 125 W CIGS-modules van Hanergy te omvatten. “We zijn gewoon opgetogen om onze thin-film zonnemodules aan te bieden voor een prestigieus project als dit,” verklaarde Hanergy senior vice president Zhang Bin.“Dit project is een volgende stap voorwaarts in ons streven om het concept van duurzame gebouwen wereldwijd te promoten.”

CIGS zonnepanelen zijn zogenaamde dunne film zonnepanelen. CIGS staat voor Copper (koper) Indium, Gallium en Selenium. Een dunne film zonnepaneel is te zien als één zonnecel. Dit in tegenstelling tot de gangbare kristallijne zonnepanelen die uit meerdere (meestal 60) zonnecellen bestaan.

