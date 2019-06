Supermarktketen Lidl bouwt de eerste energie circulaire winkel van Nederland. De vestiging komt in Woerden en opent zijn deuren in september onder de noemer Lidl Zero.

De winkel koppelt klimaattechniek, productkoeling, energieopslag en zonnepanelen zo dat de energiekosten nul zijn.

Op het dak van het filiaal in Woerden komen 1766 zonnepanelen te liggen. Warmte en kou wordt opgeslagen in de heipalen en wat de koelingen aan restwarmte overhouden wordt gebruikt voor het klimaat in de winkel.

“Duurzaam ondernemen zit bij Lidl in het DNA, zo hebben we de ambitie uitgesproken om in 2022 volledig co2-neutraal te bouwen. Lidl Zero is dan ook een logische en leerzame stap”, vertelt Marcel Ganzeboom, senior manager bouw van Lidl Nederland.

Het is niet de eerste stap die Lidl zet op het gebied van duurzaam bouwen. Ook de distributiecentra van de keten zijn een van de duurzaamste van Europa. De Duitse supermarkt heeft in totaal 72 duizend vierkante meter aan zonnepanelen op zijn gebouwen liggen. Sinds 2018 zijn bovendien alle Lidl winkels aardgasvrij.

