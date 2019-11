Geschreven op 30-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zo, dat klinkt weer geweldig. Geen idee waarop de kwalificatie krachtigste zonnedak van Europa is gebaseerd. Geen idee hoe dat is gemeten en ook heen idee hoe men dat heeft vergeleken met andere grote zonnedaken.

Maar het blijft mooi om te zien dat steeds meer distributiecentra worden volgelegd met zonnepanelen.

Nunner Logistics krijgt op zijn Lidl distributiecentrum in Venlo het krachtigste zonnedak van Europa. Het XXL warehouse wordt volledig volgelegd met zonnepanelen. Het krachtigste zonnepanelendak van Europa. Die kwalificatie mag Nunner Logistics zichzelf over een paar maanden geven. Met een oppervlakte van 110.000 vierkante meter levert het dak van de logistieke dienstverlener in Venlo straks een vermogen van 13,1 Megawatt: het hoogste vermogen dat in Europa door e?e?n dak wordt geleverd.

Medio 2020 moet het zonnedak een feit zijn. Zelfs als NUNNER dan maximaal gebruikmaakt van het warehouse, leveren de zonnepanelen meer duurzame energie dan nodig is voor eigen gebruik. Wat overblijft, levert Ecorus aan het elektriciteitsnet. Dit wordt geen energieneutraal, maar een energiepositief XXL-warehouse.

Het dak wekt genoeg energie op om 4500 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De investering en exploitatie komt voor rekening van Ecorus. Het warehouse is een ontwikkeling van Next Level Development in samenwerking met Lidl en Nunner Logistics. In het distributiecentrum verzorgt Nunner de logistiek voor de e-commerce van Lidl.

