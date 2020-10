Geschreven op 23-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Wie kent het niet? De Las Vegas Strip (kortweg: de Strip) in Las Vegas. Een 6,8 km lang stuk van Las Vegas Boulevard in Las Vegas (Nevada) waarlangs veel bekende casino’s en hotels liggen.

The Strip loopt parallel aan Interstate 15 (Los Angeles – Salt Lake City).

De Strip wordt almaar verder de woestijn in gebouwd, daarnaast worden verouderde casino’s gesloopt en nieuwe grotere hotels en casino’s op deze plekken gebouwd.

Dit alles resulteert er in dat vijftien van de vijfentwintig grootste hotels ter wereld op de strip staan. Alle hotels samen hebben ongeveer 62.000 hotelkamers.

Maar hoe staat het nu eigenlijk met het energieverbruik op de Las Vegas Strip? In Las Vegas is veel onderzoek (PDF) gedaan naar het stroomverbruik van casino’s. Daaruit blijkt dat vooral alle lichten heel veel stroom verbruiken. Een gemiddelde stroomrekening van een doorsnee casino in Las Vegas bedraagt per maand enkele honderdduizenden dollars. Ook fruitautomaten kosten veel stroom; deze staan de hele dag aan en zitten vol met lichtjes. Een gemiddelde fruitautomaat verbruikt ongeveer 270 watt, wat al snel in de honderden euro’s per jaar loopt als ze 24/7 aan staan. Het stroomverbruik van een groot casino schijnt zelfs vergelijkbaar te zijn met dat van een gemiddeld ziekenhuis.

Vanaf 2016 draaien alle overheidsinstelling in Las Vegas – van gebouwen van de overheid tot aan straatverlichting – volledig op hernieuwbare energie, meldt de gemeente. Het volledig op groene stroom laten draaien van de stad was een doel waar bijna tien jaar naartoe gewerkt is. Een jaar geleden werd het project versneld vanwege een samenwerking met het bedrijf NV Energy. Alle overheidsinstellingen en faciliteiten werken nu op hernieuwbare energie. Voor commerciële instellingen en woningen van mensen is dit nog niet zo.

Niet alleen Europese casino’s zijn steeds vaker bezig met duurzaamheid en milieu, maar Amerikaanse casino’s ook. Vooral Las Vegas besteedt hier veel aandacht aan. De burgemeester van Las Vegas heeft namelijk de ambitie uitgesproken om van de woestijnstad de groenste gokstad ter wereld te maken. De neon-verlichte Strip met chique casinohotels kan een belangrijke rol in dit voornemen spelen. Denk maar bijvoorbeeld aan milieuvriendelijke verlichting op basis van zonne-energie of het besparen, hergebruiken en recyclen van geconsumeerde voedingsmiddelen.

In Las Vegas schijnt veel zon, want deze stad ligt midden in de Mojavewoestijn. Het leent zich daarom perfect voor het plaatsen van zonnepanelen! In Las Vegas schijnt de zon dagelijks meer dan tien uur, dus je kunt je voorstellen dat er heel wat groene energie kan worden opgewekt. Dit is niet alleen maar goed voor de casino’s, maar ook voor andere uitgaansgelegenheden in Las Vegas zoals bars en restaurants.

Mandalay Bay is bijvoorbeeld een casino dat zich veel richt op zonne-energie en duurzaamheid. Dit casino heeft trouwens ook nog een hotel en een groot congrescentrum. Het dak van dit enorme gebouw is ruim 100.000 vierkante meter groot en hier staan meer dan 25.000 zonnepanelen op. Wat ons betreft is dit een mooie eerste stap om klimaatbewuster te worden!

Las Vegas heeft qua duurzaamheid dus eigenlijk helemaal geen goede naam. Voor de stad is het daarom enorm belangrijk dat het de casino’s (zowel fysiek als online) en hotels zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt om over te stappen op groene energie. Op deze manier kan de stad zijn imago zuiveren. Online casino’s zijn bijvoorbeeld een goede manier om het groene imago op te krikken, want het is natuurlijk een stuk duurzamer om vanuit huis te gokken! Het enige wat je dan nodig hebt, is een computer met internet. Online kun je snel en eenvoudig spelen.

De burgemeester zet zich daarom in om van Las Vegas “De groenste gokstad ter wereld” te maken. Dit doet hij door bijvoorbeeld fysieke casino’s bewust te maken van duurzaamheid, maar ook door online casino’s interessant te maken voor investeringen in groene energie. Er moeten zoveel mogelijk zonnepanelen in de stad komen om de vele zonuren om te zetten in energie. Daarnaast kunnen de zonnepanelen ook worden gebruikt om de datacenters van online casino’s zoveel mogelijk op groene stroom te laten draaien.

