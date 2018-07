Geschreven op 4-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

LEKTA, een alliantie waarin alle duurzame krachten van Limburg samenkomen, is gestart. LEKTA staat voor de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. Iedereen kan zich erbij aansluiten. Met als doel bestaande initiatieven groter te maken, van elkaar te leren en nieuwe ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle projecten op weg naar een CO2-neutraal Limburg.

De ontwikkelingen rond duurzaamheid en klimaat volgen elkaar in hoog tempo op. De tijd dat over CO2-reductie werd gesproken in termen van streefgetallen, ligt achter ons. Er liggen concrete doelstellingen, al dan niet in wetten vervat.

Hoe we als land die reductie gaan realiseren, wordt beschreven in het klimaatakkoord, dat bedrijfssectoren, maatschappelijke organisaties, ngo’s en overheid met elkaar sluiten.

Dat raakt uiteraard ook onze regio. Sterker nog: Limburg heeft onlangs een eigen bod aan politiek Den Haag gedaan, waarin staat beschreven hoe onze regio verduurzaming verder kan helpen versnellen. Ambitieus en concreet. Zo dragen we niet alleen substantieel bij aan het tegengaan van klimaatverandering, maar grijpen we ook de kansen die de transitie naar een duurzame samenleving biedt. Kansen om kennis te ontwikkelen en nieuwe industrieën tot bloei te brengen, met nieuwe banen en nieuwe groei.

Daarom de LEKTA-alliantie, waarin Limburgse burgers, bedrijven, organisaties en overheden hun duurzame krachten bundelen. Economisch en maatschappelijk. Zo kan Limburg zich ontwikkelen tot een regio waar duurzaamheid geen doel is, maar een uitgangspunt. In alles wat we doen: in hoe we energie opwekken en verbruiken, hoe bedrijven produceren, hoe we ons verplaatsen, wonen, recreëren, noem maar op. Een echte transitie. Op weg naar een CO2-neutraal Limburg, vanuit de overtuiging dat we het met de huidige versie van onszelf, uiteindelijk niet gaan redden.

LEKTA staat voor de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak (PDF), en die naam zegt het al: daarbij draait het vooral om aanpakken. Samen in actie komen door bestaande initiatieven te bundelen en groter te maken, van elkaar te leren en nieuwe ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle projecten. Een echte alliantie waarin Limburgse burgers, bedrijven, organisaties en overheden hun duurzame krachten bundelen. Samen bedenken hoe het anders kan, op weg naar een CO2-neutraal Limburg.

LEKTA is een initiatief van de Provincie Limburg dat inmiddels breed in de regio weerklank vindt. Tijdens de eerste vier transitietafels hebben in totaal een honderdtal koplopers meegedacht over manieren waarop verduurzaming kan worden versneld en verbreed. Mensen en organisaties die vanuit hun expertise of bedrijfsvoering al volop met dit onderwerp bezig zijn. Samen hebben zij nieuwe kansen geïdentificeerd om projecten te starten of groter te maken door nog intensiever te gaan samenwerken. Er is gekeken naar innovaties die bij uitstek bij de Limburgse regio passen, naar kennis die al voorhanden is of ontwikkeld kan worden en naar mogelijkheden om te experimenteren en te testen. Want grote oplossingen worden vaak klein geboren.

Op 27 juni 2018 is de LEKTA-alliantie in aanwezigheid van ruim 150 personen vervolgens officieel gelanceerd. Op basis van het voorwerk vanuit de transitietafels is die dag het Limburgse duurzame netwerk verder uitgebreid en verstevigd. Onder de vlag van LEKTA zullen vanaf nu concrete projecten en programma’s gaan draaien waarmee de duurzame ambities van de regio nadere invulling krijgen. Pilots om energieverbruik terug te dringen bijvoorbeeld en nieuwe vormen van opwekking en opslag van energie uit te proberen. Maar ook experimenten met alternatieve manieren om huizen te verwarmen of nieuwe vormen van vervoer. Verduurzaming raakt immers alle facetten van ons bestaan. Wie zich aansluit bij LEKTA krijgt daarom alle ruimte om mee te doen en mee te ontwikkelen en zo samen met anderen de transitie in onze regio gestalte te geven.

