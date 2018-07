Geschreven op 14-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Een aantal Amsterdamse buurtinitiatieven zijn woensdagmiddag 11 juli vereerd met een bezoek van koning Willem-Alexander. Deze initiatieven zijn opgezet voor en door bewoners en helpen de (leef)omgeving te verbeteren.

Koning Willem-Alexander heeft tijdens een bezoek aan een Amsterdamse woonwijk met zonnepanelen aangegeven zelf ook zonnepanelen te willen op Huis ten Bosch, maar deze niet te mogen vanwege de monumentale status van zijn paleis.

Eind 2018, begin 2019 gaat de koning met zijn gezin verhuizen naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Tijdens zijn bezoek liet Willem-Alexander zich informeren over het Amsterdamse beleid ten aanzien van zonnepanelen. In 2014 werd namelijk al het eerste monument in de hoofdstad van zonnepanelen voorzien. De koning sprak woensdag met een aantal Amsterdamse buurtinitiatieven die zijn opgezet voor en door bewoners en helpen de (leef)omgeving te verbeteren.

De koning bezocht ook een initiatief van Amsterdam Energie, een coöperatieve aanpak van zonne-energie. Op initiatief van een aantal bewoners aan de Marcantilaan worden binnenkort zonnepanelen op de daken van hun woonblokken geplaatst. De bewoners zijn niet alleen huurders, maar ook eigenaren, verenigd in een Vereniging van Eigenaren, (VvE) en woongroepen. De initiatiefnemers gaven een toelichting op hun gezamenlijke aanpak aan Koning Willem-Alexander.

