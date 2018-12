Geschreven op 25-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het piepjonge Arnhemse bedrijf Kilowatts is één van de twee winnaars geworden van de eerste Christiaan Helder-prijs. Kilowatts werd eerder dit jaar opgezet door Henk den Hartog en Albert Dorland. Beiden hebben veel ervaring op het vlak van duurzame energiesystemen.

Den Hartog vertelt dat het winnen van de prijs als een grote verrassing kwam. “Een week na de oprichting van ons bedrijf werden wij geattendeerd op het bestaan van deze prijs. Albert Dorland kende de organisator, Over Morgen, en we besloten ons plan in te dienen. Tot onze blijdschap en verrassing waren ze zo onder de indruk dat we de prijs wonnen.”

Kilowatts heeft een oplossing ontwikkeld die gebouwen zonder ingrijpende maatregelen van het gas af kan helpen. Die oplossing bestaat uit de combinatie van een hoog-temperatuur warmtepomp, een betonnen buffer in de grond en het opwekken van energie met PVT. Den Hartog: “Het systeem zoals we dat nu hebben is met name geschikt voor complexen met 20 tot 500 woningen. We helpen ze van het gas af en kunnen voor koeling en verwarming zorgen zonder dat we iets aan de buitenkant van de woningen hoeven te doen. Op een heel eenvoudige manier kunnen grote gebouwen en ook historische panden aan de eisen van de energietransitie voldoen. De energiebunker kan bovendien ook energie laden, waarmee we voor meer netstabiliteit zorgen.”

De andere winnaar van de prijs is de woningcorporatie Woonstad Rotterdam, die jaarlijks ongeveer duizend woningen verduurzaamt. Den Hartog:“Hierdoor zijn we met hen in contact gekomen en praten we over een mogelijk gezamenlijk project. Zij vinden onze oplossing erg interessant voor het van het gas afhalen van hun appartementencomplexen.”

Organisator van de prijs is Over Morgen. Dat is gespecialiseerd in duurzame gebiedsontwikkeling en het probeert daarin een schakel te zijn tussen de verschillende spelers. Zoals overheden en woningbouwcoöperaties. Den Hartog: “Door het winnen van de prijs hebben we recht op 40 uur maatwerkadvies en een promotiecampagne van hen. Zij kunnen ons zeker verder op weg helpen.”

De prijs is vernoemd naar Christiaan Helder, een medewerker van Over Morgen die vorig jaar op jonge leeftijd om het leven kwam. “Hij zette zich in voor collectieve warmteprojecten. In het verleden heb ik ooit nog met hem samengewerkt”, vertelt Den Hartog. “Zijn vrouw deed de prijsuitreiking en ook zijn moeder en dochter waren aanwezig. Dat maakte het een emotionele maar ook erg mooie ervaring.”