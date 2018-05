Geschreven op 31-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nuon gaat circa 33.000 zonnepanelen leveren aan Merin, eigenaar en verhuurder van kantoor- en bedrijfsruimte in ruim 100 eigen gebouwen in Nederland.

De panelen worden geplaatst op zeven gebouwen van Merin verspreid over het land en gaan 9 MW aan stroom leveren. Dit is goed voor bijna 30 procent van al het energieverbruik van Merin.

Met de overeenkomst tussen Nuon en Merin is een van de grootste zonnedakprojecten tot nu toe in Nederland werkelijkheid geworden. Met dit project heeft Nuon in een keer meer zonnepanelen verkocht aan een zakelijke klant dan in heel 2017.

Alle zonnepanelen opgeteld hebben een vermogen van 9 megawatt. De totale oppervlakte is te vergelijken met twaalf voetbalvelden.

De zonnepanelen gaan jaarlijks net zoveel stroom produceren als 2.600 huishoudens jaarlijks verbruiken. Dit is goed voor bijna 30 procent van al het stroomverbruik van Merin. Directeur Bas van Holten van Merin wil uiteindelijk alle energie die in zijn gebouwen wordt verbruikt ook daar opwekken.

Met dit project heeft Nuon in een keer meer zonnepanelen verkocht aan een zakelijke klant dan in heel 2017. Het merendeel van de zonnepanelen wordt in 2018 opgeleverd. De laatste zonnepanelen worden medio 2019 geïnstalleerd.

Zowel Merin als Nuon hebben grote duurzaamheidsambities. Hieruit is een krachtig en duurzaam partnerschap ontstaan om de impact van energieverbruik op het klimaat te verminderen. Dit gebeurt door ervoor te zorgen dat kantoorgebouwen gaan voldoen aan de vereisten van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt in dat er een standaard wordt gehanteerd van 50 kWh per m2 per jaar feitelijk energieverbruik van een kantoorgebouw.

Dinsdag 5 juni om 15:00 uur zullen Merin en Nuon de overeenkomst symbolisch ondertekenen in het Paris Proof Café tijdens de de Provada in Amsterdam.

Zie ook: AgrifirmZon: Zonnepanelen Op Dak 17.000 Veehouders en Telers Van Agrifirm by GroenLeven – Ruim 800.000 Zonnepanelen op Daken Leden-Melkveebedrijven FrieslandCampina by GroenLeven – Refresco Benelux Plaatst 8.720 Zonnepanelen Op Drie Daken by KiesZon – Tata Steel IJmuiden Gaat 80.000 Zonnepanelen Plaatsen op Daken van het Fabriekscomplex – Daken Protest, Dekker Sport & Party en CDR Vastgoed Met 10.000 Zonnepanelen by KiesZon – Rotterdamse Energie Coöperatie Wil 10.000 Zonnepanelen op Rotterdamse Daken by Greenchoice – Bedrijventerrein ABC Westland Agri & Food in Poeldijk Krijgt 16.000 Zonnepanelen op de Daken – Scania Fabriek in Zwolle Met 22.000 Zonnepanelen op het Dak: Grootste Zonnedak van Nederland – Zonnedak Distributiecentrum Venlo Met 28.000 Zonnepanelen by KiesZon