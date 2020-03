Geschreven op 18-3-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Groene energie is energie die op een natuurlijke, hernieuwbare wijze wordt opgewekt.

Zo zorgen zonnepanelen met behulp van de zon voor duurzame energie en kunnen er bijvoorbeeld ook windmolens ingezet worden om uiteenlopende huishoudens van groene stroom te voorzien. Ook de opwekking van energie uit biomassa wordt gerekend tot duurzame energie.

Alle opgewekte duurzame energie komt eerst terecht in een energienetwerk, om vervolgens door energieleveranciers als groene stroom geleverd te worden aan diverse huishoudens.

Helaas is groene energie niet altijd zo groen als we zelf denken. Zo is er steeds meer grijze stroom in omloop die op papier groen is gemaakt. In werkelijkheid is deze stroom helemaal niet zo groen als men doet denken. Dit gesjoemel met energie komt op steeds grotere schaal voor. De energie bestaat uit de goedkoopste, niet duurzame energie, die gecombineerd wordt met een goedkoop groene stroom certificaat. Deze certificaten komen uit het buitenland en worden ook wel De Garanties van Oorsprong certificaten (GvO’s) genoemd. Wanneer een energieproducent een GvO in het bezit heeft, kan het bedrijf bepaalde subsidies van de overheid ontvangen.

Groene stroom is voor Greenchoice vanzelfsprekend ook echt groene stroom en wie groene stroom afneemt bij Greenchoice kiest automatisch voor 100% Nederlandse groene stroom. Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en biomassa. Deze bronnen zijn het grote verschil met grijze stroom, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Groene stroom van Greenchoice werkt wel hetzelfde: deze komt gewoon uit je stopcontact. Kies voor groene stroom.

Greenchoice levert 100% groene windstroom met wind uit Nederland en 100% groene stroom uit Nederlandse biovergisters en 100% groene zonnestroom met zon uit Nederland. Greenchoice is de grootste inkoper van zonne-energie in Nederland en stimuleert consumenten ook om zelf zonne-energie op te wekken. Kies voor Zon uit Nederland en verbruik voortaan 100% groene zonnestroom van eigen bodem.

Tienduizenden Greenchoice-klanten wekken inmiddels al zelf groene stroom op. De investering in zonnepanelen verdienen zij in 7 tot 9 jaar terug. Het grootste deel van de opgewekte groene stroom verbruiken zij zelf. Het andere deel leveren zij via ons aan het elektriciteitsnet voor een interessante terugleververgoeding. Zonnepanelen zijn de makkelijkste manier om zelf groene stroom op te wekken. Duurzaam en dichtbij. Word jij ook jouw eigen energieproducent?