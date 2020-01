Geschreven op 24-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Invest-NL gaat samenwerken met de Regionale Energiefondsen (REF’s) voor de financiering van de energietransitie.

De REF’s hebben sinds 2012 al meer dan 700 projecten gefinancierd en willen nu opschalen.

Ministers Hoekstra en Wiebes hebben deze maand het startschot gegeven voor Invest-NL.

Het investeringsfonds is opgericht voor financiering van bedrijven actief in de energietransitie en innovatieve scale-ups. Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken.

Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL binnen het domein energietransitie met name op elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving. Bij innovatieve scale-ups gaat het vooral om industriële technologieën.

Gezamenlijke financiering door en samenwerking tussen Invest-NL en de REF’s geeft volgens de partijen de mogelijkheid kennis en slagingskansen te vergroten, risico’s te delen en richting ondernemers een beter afgestemd aanbod te doen.

Grote projecten kunnen door de samenwerking namelijk beter gefinancierd worden. Waar een regionaal fonds onvoldoende ruimte biedt, past deze mogelijk bij Invest-NL. Naast samenwerking op het gebied van financiering, zal ook samengewerkt worden om de ontwikkeling van projecten te versnellen door te helpen met businessdevelopment en kennis en ervaring uit te wisselen. Regionale projecten vergen lokale kennis, die bij de regionale energiefondsen volop aanwezig is.

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die een belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. De inmiddels 15 fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor 400 miljoen aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim 1,5 miljard euro aan projecten gerealiseerd. Door de getekende samenwerking tussen de REF’s en Invest-NL willen betrokken partijen dit succes verder versnellen en vergroten.

De 15 betrokken REF’s zijn achtereenvolgens het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds, de Drentse Energie Organisatie, de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Energiefonds Den Haag, Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie, Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag, het Energiefonds Brabant, het Energiefonds Overijssel, het Energiefonds Utrecht, Fonds Nieuwe Doen, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, het Limburgs Energiefonds, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland en ENERGIIQ.

Nederland moet duurzamer en innovatiever. Dat vraagt om toewijding, geduld en kapitaal. Maar dat vraagt vooral om ondernemers. Echte ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst. En wij zijn er om die echt goede plannen te financieren. Wij zijn Invest-NL, impact investors. Wij maken morgen mogelijk. Prettig kennis te maken.

Wij gaan het verschil maken. Impact is ons doel, rendement is het middel. Wij durven kansen te realiseren waar anderen afhaken. Omdat we bereid zijn risico te nemen, omdat we wat langer op ons geld kunnen wachten dan anderen, omdat we toegang hebben tot Europese middelen. Maar ook omdat we gepassioneerd en gemotiveerd zijn, omdat we professioneel en competent zijn, omdat we geloven in onze missie.

We stimuleren en versnellen. We creëren kansen en verwijderen obstakels. We maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt. Niet door met anderen te concurreren, maar door samen te werken en samen meer mogelijk te maken dan ieder voor zich zou hebben gekund. Door zelf risico te nemen, maken wij de risico’s voor anderen kleiner.

We zijn een open organisatie. Een organisatie die breed denkt en verder kijkt. Wij kijken naar 2050 en zien een economie die radicaal anders is dan de economie van vandaag. Met meer aandacht voor mens, milieu, maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Dat vraagt om grote maatschappelijke transities, om geloven in kansen en om lange termijn denken. Daar zijn wij op aanspreekbaar.

De ondernemers die het Nederland van morgen moeten waarmaken zijn nu misschien net begonnen. De technologie die het mogelijk moet maken staat nu nog in de kinderschoenen. Hier ligt ons werkterrein. Hier gaan wij het verschil maken. Dat kunnen we niet alleen en dat willen we niet alleen. Je bent van harte welkom om het samen met ons waar te gaan maken. Welkom in het Nederland van morgen.