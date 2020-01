Energie en Besparing Geschreven op 8-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op dinsdag 21 april 2020 organiseert stichting INTELEC95 haar achtste Symposium in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Het thema van deze dag luidt: “Ons energiesysteem verandert van vraag naar aanbod gestuurd, wat zijn de consequenties?”

Stichting INTELEC95 wil een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van het energiewerkveld en het innovatief vermogen stimuleren binnen het platform wetenschap, industrie en gebruikers. Dit doet zij door het organiseren van een jaarlijks terugkerend symposium waar kennis en ervaring gedeeld kunnen worden.

De energietransitie zorgt voor een snelgroeiend aandeel duurzame energie. Ons energiesysteem verandert daarmee van vraag- naar aanbod gestuurd en dat aanbod is niet langer voorspelbaar en constant.

Duurzame en decentrale energieopwekking vraagt meer en meer aandacht onder meer in de vorm van zonnepanelen en windparken. Energieopslag, ook grootschalig, is onlosmakelijk verbonden aan deze veranderingen.

Naarmate Smart Grids verder hun intrede doen, wordt de inrichting van het elektriciteitsnetwerk belangrijker. Energieopslag vormt ook hier weer een belangrijk onderdeel binnen dit thema. Opslag van elektrische energie vraagt om een conversie, waardoor een gedeelte van de energie verloren gaat.

Binnen INTELEC is een discussie gaande over de richting waarin energieopwekking, energiedistributie en energiegebruik zich zal ontwikkelen. Voorbeelden zijn energieopslag, waterstof, smart grids en elektrische voertuigen en transport.

Dit jaar wil INTELEC de voordrachten plaatsen binnen deze discussie over de energietransitie. Stichting INTELEC95 gaat nu al weer voor de achtste keer aan de slag met het organiseren van het succesvolle INTELEC95 Energiesymposium dat gehouden zal worden op dinsdag 21 april 2020. Voor de locatie is opnieuw gekozen voor het Jungle Paviljoen in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Een vernieuwende dierentuin die als eerste in Nederland de populaire panda beren heeft en die we zeker kunnen bekijken.

Het symposium richt zich algemeen op de drie fundamentele werkvelden: vermogenselektronica, energieopslag en intelligente distributienetwerken (Smart Grids). Deze werkvelden vormen op hun beurt de basis waarop de ononderbroken energievoorziening is gebaseerd. Duurzaamheid en het vermogen om snel te kunnen herstellen na een calamiteit zijn daarbij belangrijke overwegingen.

De aandacht gaat vooral uit naar: Opslag van energie (zoals batterijen en vliegwielen, die het hart vormen van de continuïteit binnen een stroomvoorziening). Energieopwekking (zoals brandstofcellen, waterstof, wind- en zonne-energie). Energieconversie (zoals DC-DC converters, DC-AC converters). Distributie van gelijkstroom en wisselstroom op hogere spanningsniveaus dan gebruikelijk, energievoorziening architecturen en de middelen die daarvoor worden toegepast. Energienetwerk structuren en architecturen, met name Smart Grids. Duurzaamheid, groene energie, waterstof, energiemanagement.