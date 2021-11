Geschreven op 7-11-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Per 1 januari 2022 gaan alle Dutch Flower Group bedrijven over op Europese windenergie, waar zij 96% van haar CO2-eq emissies mee reduceren. DFG zet zich al jaren in voor een duurzamere sierteeltketen.

DFG is oprichter, initiatiefnemer en actief deelnemer van verschillende collectieve duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingsverbanden binnen de sierteeltsector. Zoals het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en met ketenpartners binnen het IMVO-Convenant Sierteeltsector (IRBC Agreements).

Met de Corporate Social Responsibility (CSR) strategie naar 2025 IMPACT25 wil de Dutch Flower Group met alle activiteiten een positieve impact op milieu en sociaal gebied maken om haar bedrijven en ketens,van kweker tot en met retail, verder te verduurzamen. Redenen hiervoor zijn onder meer het reduceren van risico’s, voorbereid zijn op wijzigingen in wet- en regelgeving en een goede werkgever zijn richting onze mensen (duurzame inzetbaarheid).

Dit doen we op basis van 3 uitgangspunten: voor meer transparantie in de keten; voor de mens in onze keten en voor onze planeet.

Jan van Dam, CEO Dutch Flower Group: “Dit is vanuit ons frontrunnership binnen de sector een hele mooie stap waarbij we mede invulling geven aan onze visie om de wereld verder te verduurzamen.”