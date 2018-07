Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op bedrijvenpark IJsselveld in de gemeente Montfoort is 10.000 vierkante meter zonnepanelen in gebruik genomen. Het is een collectief project van coöperatie bedrijventerrein IJsselveld. De gebouweigenaren zijn zelf de kopers van de pv-systemen.

De Coöperatie Bedrijvenpark IJsselveld heeft daarvoor namens 16 ondernemers subsidie aangevraagd in het kader van de SDE-regeling. Deze gebundelde aanvragen zijn goed voor de plaatsing van 3,04 Megawatt aan zonnepanelen op de daken van de panden van de ondernemers.

In totaal gaat het om 20 panden. Daarvan staat er één in Oudewater, één op Krekenburg, één op de Julianalaan, één in Heeswijk en twee panden in Linschoten. De overige 14 panden staan op bedrijventerrein IJsselveld.