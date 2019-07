Geschreven op 10-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het overgrote deel van de Nederlanders met een laag inkomen woont in een sociale huurwoning. Vanwege de kosten is verduurzaming voor hen vaak nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’.

Duurzame energieleverancier Greenchoice en Delen Duurzame Energie brengen daar verandering in. De organisaties gaan voor het eerst samen collectieve zonnestroomprojecten op geschikte daken van woningcorporaties realiseren, waaruit sociale huurders direct financieel voordeel kunnen halen.

De huurders kunnen meedoen zónder de verplichting om vooraf geld in te leggen.

Greenchoice en Delen Duurzame Energie (D2E) slaan de handen ineen. Voor elke woningcorporatie die geschikte daken aanbiedt voor het opwekken van zonnestroom, richt D2E een lokale energiecoöperatie op en financiert de opwekinstallatie. De energiecoöperatie start vervolgens een postcoderoosproject. In zo’n project krijgen lokale bewoners, in dit geval de huurders van de betreffende woningcorporatie, de mogelijkheid gezamenlijk een bijdrage te leveren in de opwek van duurzame energie. In ruil hiervoor zijn ze tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting.

De samenwerking tussen Greenchoice en D2E is direct gestart. Nog dit jaar willen de organisaties tussen de 300 en 500 deelnemers aansluiten bij verschillende projecten. Er zijn al toezeggingen van zes woningcorporaties en één gemeente. Samen is daar ruimte voor ongeveer 200.000 zonnepanelen, die genoeg stroom opleveren voor ongeveer 20.000 sociale huurders.

Normaal gesproken investeert een deelnemer in een postcoderoosproject vooraf in een aantal zonnepanelen. Hij krijgt daar een belastingvoordeel op zijn energierekening voor terug. In de nieuwe samenwerking tussen Greenchoice en D2E kunnen sociale huurders meedoen aan het project en belastingvoordeel ontvangen zónder zelf geld in te leggen. In plaats daarvan betalen zij via hun maandelijkse energierekening contributie aan de energiecoöperatie, die daar onder andere de rente en aflossing van de zonnepanelen van betaalt. Het voordeel is dat het maandelijkse bedrag van de energierekening direct lager is dan het huidige maandelijkse bedrag.

“Voor een grote groep sociale huurders is de investering vaak een belangrijke reden om wel of niet te verduurzamen”, zegt Marieke van den Hoek, commercieel directeur van Greenchoice. “Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de energietransitie, dus ook mensen zonder brede beurs. Met deze slimme constructie is er geen financiële inleg vooraf nodig, dus verlagen we de drempel ook voor die groep om mee te doen. Omdat de energiebelasting die je via de postcoderoosregeling terugkrijgt, hoger is dan de contributie voor de energiecoöperatie, houden de deelnemers geld over.”

Voor de deelnemers verrekent Greenchoice op hun energienota de opgewekte en verbruikte stroom, de energiebelasting en de contributie aan de energiecoöperatie.

