Geschreven op 26-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Na Nissan dat al eerder aankondigde om elektrische batterijen uit de Nissan Leaf te gaan hergebruiken in Xstorage thuisbatterijen is het nu de beurt aan Hyundai.

Hyundai start samen met Wärtsilä een proefproject, waarin gebruikte batterijen van de Hyundai IONIQ worden ingezet. In de toekomst komen veel meer batterijen beschikbaar bij Hyundai.

Hyundai gaat zich samen met het Finse Wärtsilä inzetten voor een tweede leven van batterijen van elektrisch aangedreven auto’s. Beide bedrijven spelen hiermee in op de stijgende vraag naar lokale netwerken met eigen energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld zonne-energie. Dankzij de stijgende productie en verkoop van elektrisch aangedreven auto’s komen er in de toekomst steeds meer batterijen beschikbaar die niet meer voldoen voor de aandrijving van auto’s, maar die nog prima geschikt zijn om energie in op te slaan.

Een aantal Hyundai-dealers in Nederland is al actief voor een tweede leven van de batterijen door die na demontage beschikbaar te stellen voor lokale energienetwerken. Zoals Peter Ursem, Hyundai-dealer in Zwaag/Hoorn. Die is gecertificeerd om autobatterijen te demonteren en te hergebruiken voor regio’s waar geen elektriciteit voorhanden is in binnen- en vooral buitenland (Afrika).

De samenwerking met Wärtsilä richt zich op de geavanceerde energieopslag via het bestaande wereldwijde netwerk van het Finse technologiebedrijf in 177 landen. Het bedrijf is een grote speler op de wereldmarkt van energiecentrales. Het partnerschap opent een nieuwe markt voor geavanceerde opslagsystemen en de toepassing daarbij van gebruikte EV-batterijen. Het businessmodel is gericht op het vestigen van een continue wereldwijde supply chain, gebaseerd op de sterke relatie van Hyundai met de fabrikant van de batterijen. De partijen beogen een integrale aanpak voor fabricage, de toepassing in elektrisch aangedreven auto’s en hergebruik voor opslag van energie, maar ook van hergebruik van materialen.

‘Energieopslag is de logische volgende stap als het gaat om hergebruik van de batterijen van elektrische auto’s’, zegt Youngcho Chi, Executive Vice President Strategy & Technology Division en Chief Innovation Officer van Hyundai. ‘Door het hergebruik van de batterijen, die immers een groot beslag leggen op kostbare grondstoffen, besparen we op de kosten van de afvoer en de verwerking ervan en hebben we extra rendement van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. We versterken daarmee onze leidende positie op het gebied van schone technologie en duurzaamheid door deelname aan deze nieuwe energiemarkt.’

In 2025 is zo’n 29 GWh van batterijen van elektrische auto’s beschikbaar en de capaciteit is daarmee veel groter dan die van de huidige stationaire energieopslagmarkt – die slechts 10 GWh bedraagt. De samenwerking tussen Hyundai en Wärtsilä biedt derhalve grote kansen. ‘Wärtsilä werkt met dochterbedrijf Greensmith Energy aan een schonere en doeltreffender benadering van het hergebruiken van EV-batterijen’, aldus Javier Cavada, President van Wärtsilä Energy Solutions. ‘Onze samenwerking met Hyundai past in onze visie op duurzaamheid. Toepassing van gebruikte batterijen accentueert onze toewijding aan het bouwen van een duurzame samenleving met slimme technologie.’

Greensmith Energy heeft wereldwijd al meer dan zeventig netwerksystemen in negen landen gebouwd en levert het vooraanstaande energieplatform GEMS. Daarvan is nu de vijfde generatie operationeel. Het dochterbedrijf van Wärtsilä bouwt aan een steeds sterkere positie op de wereldmarkt voor programmeerbare energieopslag en speelt een essentiële rol in de visie van het moederbedrijf om de groei en transitie naar een hernieuwbare economie flexibel en betrouwbaar mogelijk te maken.

Hyundai start samen met Wärtsilä een proefproject, waarin gebruikte batterijen van de Hyundai IONIQ worden ingezet. In de toekomst komen veel meer batterijen beschikbaar bij Hyundai. Het concern investeert flink in vergroening en heeft nog tal van modellen met elektrische aandrijving op stapel staan. Hyundai is al wereldwijd marktleider op het gebied van waterstofauto’s, die sinds 2013 in het leveringsprogramma zijn opgenomen. Op het gebied van elektrische mobiliteit is het doel de leidende positie te verkrijgen, waarbij Nederland en Noorwegen in eerste instantie de spits moeten afbijten. Met de IONIQ-drieling – en de vanaf augustus leverbare nieuwe KONA Electric en de waterstofauto NEXO – kan Hyundai in 2018 meer dan 5.500 auto’s met een groen aandrijfsysteem in Nederland leveren. Tot 2025 lanceert Hyundai acht nieuwe hybridemodellen, vier plug-in hybrides, vijf volledig elektrisch aangedreven auto’s en één waterstofauto.

Zie ook: Plusleven: Smart Energy Wijk Hooghkamer in Voorhout Met Energieleverende Woningen by 4YEF – Johan Cruijff ArenA in Amsterdam Voorzien van 4 MW Nissan batterij en bi-directionele Laadpalen

De Elektrische Hyundai KONA Electric SUV – De Hyundai IONIQ in Drie Elektrische Varianten: Volledig Elektrisch – Plug-In Hybride en Hybride – De 100% Elektrische Hyundai Getz EV: Blade Electron – De Full-Electric Hyundai i10 EV – De Hyundai ix35 Fuel Cell EV: De 100% Elektrische Hyundai met een Actieradius van 600 km – Hyundai Presenteert Nieuwe Waterstofauto op de CES 2018: De Hyundai NEXO – Hyundai Blue-Will en de Honda CR-Z – Hyundai Kite IED: An Electric Dune Buggy That Converts Into A Jet Ski by Hyundai

The WaveRoller: Renewable Wave Energy by Wärtsilä and AW-Energy