Geschreven op 6-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Hyundai bouwt een gigantische energieopslag van 150 MW in Ulsan in Zuid-Korea. De stad waar Hyundai tot wasdom is gekomen en nog altijd de grootste productielokatie van de fabrikant.

Uiteraard maakt de energieopslag het mogelijk om meer te kunnen vertrouwen op hernieuwbare energie en dempt het de grilligheid die inherent is aan deze vorm van energie.

Het is voor Hyundai een goede manier om het onderscheid te maken met andere autofabrikanten. Het merkt poogt duurzaam te zijn, onder andere door het aanbieden van groene modellen. Er is bij het merk de keuze tussen waterstof, elektriciteit en hybride. Zeker de brandstofcelauto Nexo is aardig uniek, aangezien het aantal concurrenten op de vingers van een hand is te tellen.

Zie ook: Hyundai Gaat Batterijen Uit Elektrische Auto’s Hergebruiken Voor Energieopslag by Wärtsilä – Tesla Powerpack + Solar Powering The Cathedral College in Rockhampton, Queensland, Australia – Aurora Solar Thermal Plant en Energieopslag in Port Augusta, Zuid-Australië by SolarReserve – Elon Musk: Tesla to Build World’s Largest Lithium Ion Battery in South Australia – EnspireME – SEnNa: The Largest Battery System in Europe by Eneco and Mitsubishi Corporation

De Elektrische Hyundai KONA Electric SUV op de Autosalon van Genève – De Hyundai IONIQ in Drie Elektrische Varianten: Volledig Elektrisch – Plug-In Hybride en Hybride – De 100% Elektrische Hyundai Getz EV: Blade Electron – De Full-Electric Hyundai i10 EV – De Hyundai ix35 Fuel Cell EV: De 100% Elektrische Hyundai met een Actieradius van 600 km – Hyundai Presenteert Nieuwe Waterstofauto op de CES 2018: De Hyundai NEXO – Hyundai Blue-Will en de Honda CR-Z – Hyundai Kite IED: An Electric Dune Buggy That Converts Into A Jet Ski by Hyundai