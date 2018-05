Geschreven op 13-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 8 mei is het eerste van zonnepaneel gelegd op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Geestmerambacht in Warmenhuizen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

In totaal zijn ruim 100.000 zonnepanelen gepland op de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het hoogheemraadschap. De eerste 2.000 zonnepanelen worden nu geplaatst op zuivering Geestmerambacht.

Andere zuiveringslocaties die op korte termijn worden voorzien van zonnepanelen zijn de RWZI’s in Wieringermeer, Wieringen, Stolpen, Beverwijk, Everstekoog (Texel). De geplande realisatie van deze locaties is eind 2018 begin 2019. De plaatsing van zonnepanelen op de locaties Wervershoof, Heiloo, Ursem, Katwoude, Beemster en de 2e en 3e fase van Geestmerambacht zijn in voorbereiding.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een ambitieus klimaat- en energieprogramma vastgesteld en daarmee streeft de organisatie ernaar in 2025 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. In 2020 zal dit minimaal 40 procent zijn. Daarnaast zet het hoogheemraadschap HHNK in op een energiebesparing van 30 procent ten opzichte van 2005.

De focus ligt in eerste instantie op de aanleg van zonneweiden en innovaties in de waterketen zoals extra productie van biogas uit slib en het terugwinnen van restwarmte. In 2020 evalueert het hoogheemraadschap hoe ver het staat met het behalen van de doelstellingen. Dan wordt ook bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het investeren in windenergie. HHNK gaat ook aandacht besteden aan energieopwekking uit waterkracht.

