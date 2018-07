Geschreven op 5-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is akkoord met het plaatsen van 1.267 zonnepanelen op de daken van verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van het Hoogheemraadschap in de provincie Utrecht.

De zonnepanelen worden geplaatst op de zuiveringen Breukelen, Bunnik, De Bilt, Driebergen, Leidsche Rijn, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Naast het opwekken van biogas uit zuiveringsslib en het in 2016 gerealiseerde zonnepark met 1.000 zonnepanelen door Greenlink op de rioolwaterzuivering in De Bilt is dit een volgende stap naar een energieneutraal waterschap. In 2020 wil het waterschap al in 40% van zijn eigen energiebehoefte voorzien.

Het waterschap wil duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en de omgeving. Dit kan en wil het waterschap niet alleen doen; daarom zoekt het waterschap de samenwerking met marktpartijen en andere overheden om te werken aan een energieneutrale en circulaire regio. Het gaat om het ontwikkelen en vermarkten van bijvoorbeeld warmte uit afval- en oppervlaktewater, het opwekken van biogas uit rioolslib of maaisel van de exotenbestrijding en het terugwinnen van cellulose, bioplastics en meststoffen. De komende jaren hoopt het waterschap nog grote stappen te kunnen zetten op weg naar een volledig energieneutraal waterschap in 2040.

De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Breukelen, Bunnik, De Bilt, Driebergen, Leidsche Rijn, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Door het plaatsen van zonnepanelen kan het waterschap nog gebruik maken van de reeds toegekende SDE+ subsidie. Daarnaast investeert het waterschap zelf 500.000 euro.