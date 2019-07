Geschreven op 28-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zonnepanelen winnen in Nederland aan populariteit. Een zonnepaneel kopen om energie te besparen en tegelijk iets goeds te doen tegen de klimaatverandering wint in Nederland de laatste jaren aan populariteit.

Tegelijk hoor je her en der soms verhalen dat zonnepanelen slecht voor het milieu zouden zijn. Hoe zit dit precies? Als je kiest voor een zonnepaneel kopen, draag je dan juist bij aan de verduurzaming, of vervuil je het milieu met zo’n aankoop alleen nog maar meer?

Kost de productie van een zonnepaneel veel CO2? Een van de argumenten die tegenstanders van zonnepanelen opvoeren, is de stelling dat de productie van zonnepanelen zorgt voor veel extra CO2-uitstoot. Het maken van zonnepanelen zou zo veel CO2 de lucht inbrengen, dat het rendement aan CO2-vermindering hier niet tegenop weegt. Andere problemen bij een zonnepaneel kopen en CO2-uitstoot die wel genoemd worden, zijn het feit dat er zware metalen in de panelen worden gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu. Verder is een gemiddelde zonnepaneel na 25 jaar gebruik af en niet meer bruikbaar. Het restmateriaal levert het nodige afval op, dat weer verwerkt moet worden. Met name glas en zware metalen vormen hierbij een probleem.

De aandachtspunten waar op gefocust wordt bij de life cycle (levenscyclus) van een zonnepaneel, dus van de bouw tot sloop of eventuele recycling, lichten er vaak momentopnames uit. Door die beklemtonen lijkt het alsof zonnepanelen schade toebrengen aan het milieu en klimaat. Maar wie de zonnepaneel als fenomeen ‘overall’ bekijkt, dus naar de totale levenscyclus, kan niet anders concluderen dan dat de panelen aanzienlijk meer CO2- reductie opleveren dan dat ze bijdragen aan CO2-uitstoot. Dit soort onderzoek heeft aangetoond dat zonnepanelen een echt significant bijdrage leveren aan een beter milieu. Vergeleken met fossiele brandstoffen zoals olie en gas, is een zonnepaneel aanmerkelijk minder schadelijk voor het klimaat.

Ook als zonnepanelen niet in een tropisch klimaat zoals dat van Hawaï of de Canarische Eilanden staan, leveren ze ruim voldoende rendement waarmee het milieu – denk aan de betere luchtkwaliteit door minder CO2 in de lucht – wordt ontzien. Oude zonnepanelen, maar zeker de nieuwere generatie zonnepanelen, kunnen uitstekend worden gerecycled. Er zijn bedrijven, zoals First Solar, die tot wel 95 procent van het materiaal uit zonnepanelen hergebruiken en daarvan nieuwe panelen maken. En vergeleken meet de conventionele energiebronnen als olie of aardgas stoten duurzame energie-opwekkers als zonnepanelen tot vijftig keer minder CO2 af.