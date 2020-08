Geschreven op 5-8-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Al decennialang maken mensen zich steeds meer zorgen over de staat van het klimaat. In de laatste paar maanden zijn die zorgen alleen maar toegenomen en komen steeds meer mensen in actie. Zo worden er steeds meer protesten georganiseerd en is groene energie tegenwoordig steeds vaker regel dan uitzondering.

Een relatief makkelijke manier om je steentje bij te dragen aan een duurzamere omgeving, is kiezen voor groene stroom. Maar hoe doe je dat precies? Om kort te gaan: door goed onderzoek te doen, te vergelijken en samen te werken, voor een duurzamere wereld!

Zorg ervoor dat jouw stroom 100% groen is. Wil je jouw huis of kantoor van stroom voorzien, dan kun je kiezen uit allerlei energieleveranciers. Steeds meer van die leveranciers bieden groene stroom aan. En vaak is dat niet duurder. Maar let op: niet altijd is dan álle stroom die je krijgt, groen. Soms is het een combinatie tussen zogenaamd ‘grijze’ stroom en groene stroom.

Wil je echt alleen maar groene stroom, dan is het dus belangrijk om goed op te letten voordat je een energiecontract afsluit. Controleer zorgvuldig waar jouw stroom precies vandaan komt: hoe is die opgewekt? Als het bijvoorbeeld zuiver afkomstig is van windmolens en zonnecollectoren, dan zit je goed.

Kom in actie. Relatief nieuw om te kiezen is de energie van Vattenfall (voorheen Nuon). Echter, Vattenfall kwam onlangs negatief in het nieuws, na een pijnlijk rapport over biomassa, energieproductie door houtstof. Biomassa klinkt misschien als een duurzame keuze, maar is, wat betreft CO2, stikstof en fijnstof, vaak nog vuiler dan steenkolen en aardgas.

Het bedrijf was aanvankelijk van plan bij Diemen een energiecentrale te bouwen op houtstook. Maar door protest in de omgeving, opgelaaid nadat het rapport openbaar was geworden, werd de bouw teruggedraaid. De directeur van het bedrijf, Magnus Hall, was geschrokken van de commotie en zei in dagblad Trouw niet meer te zullen investeren in nieuwe houtcentrales. Onderzoek doen en protesteren helpt dus echt om energie duurzamer te maken.

Kies jouw energieleverancier zorgvuldig. Sommige energieleveranciers lijken op het eerste gezicht groener dan achteraf blijkt. Bijvoorbeeld doordat hun groene stroom vermengd is met grijze stroom, zoals hierboven beschreven. Of doordat de energie niet zo duurzaam is opgewekt als je zou denken.

Vergelijk andere duurzame energieleveranciers altijd goed met elkaar, want zo kom je erachter waar jij het beste een contract kunt afsluiten. Bij het vergelijken kun je controleren waar de energie vandaan komt en of die wel echt duurzaam is. Ook kun je in een goed vergelijk de prijzen meenemen. En als je wilt weten hoe de service is en hoe ze met klanten omgaan, dan is het verstandig om hun ervaringen in reviews te lezen. Zo maak je een weloverwogen keuze.

Ben je niet tevreden met jouw energieleverancier? Ga in gesprek. Misschien ben je wel tevreden over de service en prijs van jouw huidige energiecontract, maar ben je erachter gekomen dat jouw stroom niet helemaal of zelfs helemaal niet groen is. Je kunt dan eenvoudigweg overstappen naar een andere energieleverancier. Maar je kunt ook met jouw huidige aanbieder in gesprek gaan. Misschien kunnen ze wel iets veranderen. De directeur van Vattenfall had het protest tegen zijn nieuwe energiecentrale ook niet zien aankomen. Wel heeft hij daarna het beleid veranderd.

Ben je dus niet tevreden met de stroom van jouw energieleverancier, dan is het goed om in gesprek met hen te gaan. Misschien hebben ze wel een oplossing voor je. En als dat niet zo is, dan kun je altijd nog overstappen. Maar dan heb je tenminste wel duidelijk aangegeven waarom je niet tevreden bent. Volgen meer mensen jouw voorbeeld, dan zullen ze toch iets moeten doen om hun andere klanten te houden.

Uiteindelijk is de klant koning en als iedereen alleen nog duurzame energie wil, dan moeten de energieleveranciers die wel leveren. Zo bouwen we samen aan een duurzamere wereld!

Zie ook: Energiepark Haringvliet Zuid: 6 Windturbines, 124.000 Zonnepanelen, Energieopslag by Vattenfall – Zonnepark Magnumcentrale Eemshaven Met 18.000 Zonnepanelen by Vattenfall – Windpark Op Opstelterrein Voor Treinen Nieuwe Hemweg in Amsterdam by NS En Vattenfall –Windpark Wieringermeer Met 100 Windmolens in De Hollandse Kroon by Vattenfall – Windpark Haringvliet Met 6 Windmolens En Windpark Moerdijk Met 7 Windmolens by Vattenfall – Windparken Hollandse Kust Zuid I-II by Chinook (Vattenfall), III-IV by Vattenfall – Zonnepark Kooypunt Met 36.000 Zonnepanelen In Port of Den Helder by Vattenfall – Acht Provincies Gaan Vanaf Januari 2020 Samen Duurzame Energie Inkopen by Vattenfall – GVB Amsterdam Kiest Vanaf 2019 Voor 100% Nederlandse Duurzame Energie by Vattenfall – Jacqueline Cramer: Overname Nuon Door Vattenfall Goed Nieuws Voor Klimaat – Hemweg Vattenfall Kolencentrale In Amsterdam Gaat Dicht In 2020 En Wordt Groene Energiehub – De Eerste Elektrische Zonnebloemauto: Drie Elektrische Rolstoelhuurauto’s by Vattenfall – McDonalds Plaatst Laadpalen Voor Elektrische Auto’s Bij 168 McDonald McDrive’s by Vattenfall