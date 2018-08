Geschreven op 27-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Filipijnse bisdom Maasin is het eerste bisdom ter wereld dat volledig is overgestapt op hernieuwbare duurzame energie.

In augustus 2017 lanceerde het bisdom een project om, in samenwerking met WeGen, een Aziatisch bedrijf dat gespecialiseerd is in zuivere en duurzame energie, gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus in zijn groene encycliek Laudato si’ en kondigde het zijn ambitie aan om voor 100 procent over te stappen op hernieuwbare energie.

Intussen werden in de 44 parochies van het bisdom zonnepanelen geplaatst op het dak van hun gebouwen. De overstap naar hernieuwbare energie werd door het Filipijnse bisdom Maasin in minder dan een jaar tijd gerealiseerd.

Het voorbeeld van bisdom Maasin inspireert ook de andere Filipijnse bisdommen. Inmiddels zijn 43 van de 84 bisdommen gestart met energieconversie. WeGen heeft ook een akkoord gesloten met de Filipijnse bisschoppenconferentie om voor een aantrekkelijke prijs zonnepanelen te installeren op kerken en diocesane gebouwen.

De Filipijnse afdeling van Caritas springt financieel bij, opdat ook de armste en meest afgelegen Filipijnse parochies de energie-overstap kunnen maken. Het initiatief van de Filipijnse kerkleiding is des te opmerkelijker omdat president Rodrigo Duterte nog steeds het gebruik van kolen promoot.

