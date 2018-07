Geschreven op 11-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Het Svart Hotel in Noorwegen gaat zoveel energie produceren dat er nog energie overblijft; kortom een energiepositief hotel.

Het heeft dus geen CO2-uitstoot maar gaat dus nog een stap verder en genereert dus ook nog meer energie dan het verbruikt.

Het energieverbruik is maar liefst 85 procent minder dan bij een regulier hotel.

Het ontwerp en het gebruikte materiaal voor het Svart is geïnspireerd door de traditionele Noorse rorbu, wat een seizoensgebonden huis is dat je in vissersdorpjes tegenkomt. Dat betekent dat het hotel in het water op houten palen staat. Zo heeft het geen invloed op het land en de flora rond het gebouw.

Het hotel genereert haar eigen stroom via zonnepanelen en geothermische bronnen en dat levert die bijna ongelofelijke 85 procent aan energiebesparing op. Dat wordt geholpen door de cirkelvorm van het hotel, zo zeggen de architecten. Het helpt natuurlijk dat als de zon schijnt, hij ook lang schijnt. Maar zelfs in de wintermaanden waarin de zon laag in de hemel staat wordt er genoeg energie opgewekt en zorgen de grote ramen die in het ontwerp gebruikt zijn voor een maximum aan warmte.

Het ontwerp van Snohetta Architects is fantastisch, met de mooie cirkelvorm die in combinatie met de palen onder het hotel een prachtig effect geeft. De elkaar kruisende balken leveren met minimale extra bijbouw ook nog een wandelpad op ónder het hotel maar boven het water, waar je dan in de juiste tijd van het jaar dubbel kunt genieten van het Noorderlicht: één keer in de lucht, en nog een keer in de reflectie in het water. Het hotel is nu in aanbouw en zal tegen 2021 af zijn.