Geschreven op 11-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Station Delft-Zuid wordt het eerste treinstation in Nederland dat volledig in zijn eigen energie kan voorzien. Het station wordt verbouwd en krijgt een dak van zonnepanelen.

Vandaag geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat samen met de gemeente Delft en spoorbeheerder ProRail het officiële groene licht voor de start van de werkzaamheden op het station, dat vanaf eind 2019 Delft Campus gaat heten.

Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Met de verbouwing- en de overkapping van het station slaan we twee vliegen in één klap: reizigers op het perron verregenen straks niet meer en het station wordt door het dak, dat in feite één groot zonnepaneel wordt, volledig energieneutraal.

Delft Campus loopt straks voorop op weg naar de duurzame toekomst van ons land!’

Omdat het stationsdak zelf gemaakt is van zonnepanelen kan nog meer energie worden opgewekt dan met reguliere daken waar zonnepanelen op liggen. De opgewekte energie wordt benut voor de verlichting, liften en apparatuur op het station. De verbouwing is onderdeel van een groter project dat het station geschikt maakt voor de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft. Hierdoor kunnen tussen Rotterdam en Den Haag, een van de drukste spoorverbindingen van ons land, straks 14 treinen per uur gaan rijden. Reizigers in beide richtingen kunnen dan om de paar minuten de trein nemen. Dit is nodig om de grote groei van het aantal reizigers in met name de Randstad aan te kunnen.

Het nieuwe station Delft Campus wordt door de komst van liften straks ook toegankelijk voor reizigers met een beperking. Reizigers die geen trap kunnen lopen, moeten nu nog omreizen. Door de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers wordt de Technische Universiteit Delft ook beter bereikbaar, een langgekoesterde wens van de studenten en medewerkers van de universiteit.

Het duurzame station moet in 2023 zijn opgeleverd. De kosten voor het dak van zonnepanelen bedragen 2,4 miljoen euro. Hiervan neemt de gemeente Delft 1,8 miljoen euro voor rekening. De rest wordt bijgelegd door de Rijksoverheid.