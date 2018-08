Geschreven op 24-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Netbeheerder Liander en Huisman Etech Experts hebben een contract getekend voor de bouw van het duurzaamste schakelstation van Nederland. Het nieuwe station wordt gebouwd in Groenlo en moet eind volgend jaar in gebruik zijn.

Het nieuwe schakelstation is nodig voor de toekomstige energievoorziening in de regio. Bij de realisatie van het nieuwe schakelstation wordt volop ingezet op circulariteit en duurzaamheid, door onder meer hergebruik van materialen, energiebesparing en CO2-reductie.

Het project wordt ook als pilot gezien om te leren hoe deze elementen het best kunnen worden toegepast. Nu het contract is getekend, worden het detailontwerp en de bouwvergunning aangevraagd. In maart 2019 gaat de schop de grond in. Eind 2019 moet het station in bedrijf zijn.

Circulariteit wordt steeds belangrijker op weg naar een duurzame samenleving. De realisatie van het station in Groenlo past in het streven van moederconcern Alliander om zijn eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, waarbij gestreefd wordt om in 2023 energieneutraal te zijn. Zo zijn afgelopen jaren onder meer twee hoofdlocaties duurzaam herontwikkeld. Verder wordt samen met leveranciers ingezet op circulariteit, onder meer bij de ontwikkeling van slimme meters, elektriciteitskabels en transformatoren.

De vijf meest aansprekende aspecten van het duurzame en circulaire schakelstation: Hergebruik van materialen. Het gebruik van grondstoffen wordt fors beperkt. Zo wordt het station gekoeld op een natuurlijke wijze door gebruik te maken van de afgegraven grond en de kelder. Daarnaast wordt zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen ingezet. Gebruikte tuintegels in plaats van gestort beton voor de keerwand. En het skelet van het station is van hout afkomstig van Nederlandse naaldbomen en niet van beton. Het hout neemt CO2 op en komt uit een bos waar na de kap weer nieuwe bomen groeien.

Energie besparen. Het jaarlijkse energieverbruik van het schakelstation wordt met tenminste de helft verminderd. Bijvoorbeeld door ruimtes te verwarmen met twee verplaatsbare infrarood panelen. Er komt geen klimaatinstallatie. In de zomer wordt natuurlijke koeling gebruikt en in de winter de warmte-uitstraling van de bodem.

CO2-reductie. Het station wordt CO2-positief, door meer CO2 vast te houden dan uit te stoten. Dat gebeurt door onder meer het gebruik van nieuwe materialen te beperken en de klimaatinstallatie weg te laten. Verder neemt het hout in de gevelwandconstructie en het groene dak dat CO2 op.

Duurzame energie. Op het dak liggen zonnepanelen die het station volledig van energie voorzien.

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het leggen van betontegels en het aanleggen van de groenvoorziening. Hierbij wordt ingezet op werk voor onder meer langdurige werklozen en statushouders.

