Energie en Besparing Geschreven op 3-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande gebouwen en woningen is een enorme opgave.

Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en stap voor stap opschalen.

Het congres Aardgasvrije Wijken op donderdag 23 januari in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein is hét moment in het jaar om je kennis en netwerk uit te breiden en zelf bij te dragen aan de aardgasvrije opgave.

Het congres Aardgasvrije Wijken wordt georganiseerd door De Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Omdat gemeenten de regierol hebben, rekenen we op een grote vertegenwoordiging vanuit de 355 Nederlandse gemeenten. Maar we verwachten ook andere overheden zoals waterschappen, provincies en het Rijk.

Tijdens het congres Aardgasvrije Wijken vinden we gezamenlijk het wiel uit, inspireren we elkaar én leggen we de vinger op de zere plek. Wie vieren successen en ondersteunen elkaar als het tegenzit. Het congres is geslaagd als we met 1000 aanwezigen de opgave zichtbaar en concreet kunnen maken.

In het ochtendprogramma gaat dagvoorzitter Brecht van Hulten in gesprek met Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de koepelvoorzitters van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. Zij geven hun visie op de ervaringen uit 27 proeftuinen en het Kennis- en Leerprogramma. Daarna zijn er deelsessies en parallelsessies. Zie: Programma Aardgasvrije Wijken (PAW): Tweede Ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken Geopend

