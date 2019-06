Geschreven op 27-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 25 september 2019 vindt het WPP warmtepompsymposium voor de 12e keer plaats in het Herman Teirlinck gebouw te Brussel.

Het Herman Teirlinck gebouw op de site van Thurn & Taxis is het grootste passiefkantoor van België en een voorbeeldlocatie op vlak van duurzaamheid.

Het WPP Warmtepompsymposium is een kwalitatief congres met interessante netwerkmomenten. Internationale en lokale beleidsmakers, wetenschappers en actoren uit de warmtepompsector delen hun laatste inzichten over de rol van warmtepompen in het nieuwe duurzame en slimme energiesysteem. We richten ons hoofdzakelijk tot professionelen, met name de architecten, projectontwikkelaars, installateurs, studiebureaus, duurzaamheidscoördinatoren, leveranciers, producenten, kenniscentra en de overheid.

Zie ook: Grootste Warmtepomp Van Nederland: Duurzame Warmte Voor 10.000 Huishoudens by Eneco – Nederlands Warmtepomp Congres: De Opmars Van Warmtepompen in Nederland – Premies Bij Installatie Warmtepomp In Vlaanderen – Subsidie Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen: Het Geld is Op, UNETO-VNI is Boos – Tien miljoen euro voor invoering energiezuinige HRe-ketels – Van 4 naar 100 procent energiezuinige woningen –Steek energie in je huis – Nederlands Warmtepomp Congres 2019: De Opmars Van Warmtepompen in Nederland