Geschreven op 15-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Openbaarvervoerbedrijf GVB in Amsterdam is op 11 mei gestart met de aanbesteding van een nieuw, duurzaam energiecontract voor de komende 10 jaar. De groene stroom moet vanaf 2019 voor de volle 100 procent uit eigen land komen.

GVB was al de eerste stadsvervoerder die met groene stroom werkte en gaat met deze nieuwe aanbesteding een stap verder. GVB Amsterdam nam jarenlang elektriciteit af van het Afval Energiebedrijf Amsterdam.

In Nederland is de vraag naar groene stroom vele malen groter dan er feitelijk opgewekt wordt. Op dit moment is slechts 6% van alle in Nederland opgewekte energie duurzaam. Dat betekent dus dat er voorzieningen zoals wind- en zonneparken en gecertificeerde biomassacentrales bijgebouwd moeten worden om in de vraag te voorzien. Voor de energietransitie is het essentieel dat grote stroomgebruikers als het GVB Amsterdam eisen stellen aan de herkomst van hun elektriciteit.

In de aanbesteding wordt van de nieuwe energieleverancier ook gevraagd om mee te denken hoe de stad, de reizigers en de medewerkers mee kunnen werken aan de komende duurzame investeringen. In september wordt bekend welke partij de groene stroom mag leveren en per 1 januari 2019 moet het nieuwe contract ingaan.

Het GVB Amsterdam verbruikt op dit moment net zoveel energie als 40.000 huishoudens in Amsterdam. Dat wordt nog meer. Wanneer de NoordZuidlijn en de elektrische bussen gaan rijden wordt er net zoveel energie verbruikt als ongeveer 55.000 huishoudens.

Zie ook: Vijf Elektrische Ro-Ro Veerponten Voor GVB Amsterdam by C-Job Naval Architects – Elektrische Bussen GVB Amsterdam: Aanbesteding Voor 31 Met Optie Voor 69 Elektrische Bussen – De Schone Waterstof Bus Van GVB Amsterdam – De Elektrische Vrachttram in Amsterdam: De CityCargo