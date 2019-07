Geschreven op 29-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De site Grote Daken is op 16 juli officieel live gegaan op initiatief van Holland Solar.

Het doel van de site is om bedrijven en instellingen met grote dakoppervlakten verder te helpen zonne-energie toe te passen, met een stappenplan en mooie voorbeelden.

Zonnestroom en zonnewarmte leveren belangrijke een bijdrage aan de energietransitie. Daken zijn hiervoor natuurlijk de aangewezen plek omdat niemand daar last van heeft.

De site van Grote daken vangen veel zon is een matchmaking-actie, die bedrijven met dakoppervlak koppelt aan zonnestroom-aanbieders, die op kwaliteit zijn getoetst. Voor zonne-energie toepassingen op daken is geen vergunning vereist.

De SDE+-regeling biedt tussen 29 oktober tot en met 14 november subsidiemogelijkheden voor zonnestroomprojecten. Zonne-energie helpt bedrijven om hun CO2-footprint te verlagen en om een duurzamer imago te krijgen. Daarnaast levert de investering een aantrekkelijk rendement op.

Nederland staat aan het begin van de grootste verandering van deze generatie: de energietransitie. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar schone energie gaat iedereen merken. Doelstelling van de regering is om in 2030 49% van de energie schoon te laten zijn en in 2050 moet ons land helemaal fossielvrij zijn. Dat is vastgelegd in de wet.

Zonne-energie is een voor de hand liggende energiebron: tegen relatief weinig kosten levert de zon veel energie. Ook de maatschappelijke kosten zijn laag: niemand heeft last van de zonnepanelen op uw dak. Zonne-energie kent ruwweg twee soorten: zonnepanelen, die stroom leveren, en zonnewarmte voor warm water of verwarming. Ook een combinatie is mogelijk.

Er is nog veel potentieel onbenut op de grote daken in Nederland. Terwijl we alle daken nodig hebben om aan de doelstelling van de energietransitie te voldoen. Daarom is Holland Solar, de branchevereniging van de zonnesector, de campagne Grote daken vangen veel zon begonnen.

