In de nieuwe circulaire wijk Buiksloterham heeft Westpoort Warmte het grootste zonnedak van Amsterdam gerealiseerd.

Op het dak van een parkeergarage in de nieuwe woonbuurt City Plot heeft Westpoort Warmte (een samenwerking tussen afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam en energiebedrijf Vattenfall) nu 1.680 zonnecollectoren geplaatst.

Met een totale oppervlakte van driehonderd vierkante meter leveren de collectoren duurzame warmte aan 550 sociale huurwoningen van De Alliantie.

“In een stedelijke omgeving is een dak met zo’n groot oppervlakte aan zonnecollectoren nog niet eerder gerealiseerd”, vertelt Stefan Klingler, technisch projectmanager bij Vattenfall. “De zonnecollectoren vangen de warmte van de zon op, waarmee een vloeistof wordt opgewarmd. De warmte wordt vervolgens overgedragen aan het warmtenet.” De verwachte opbrengst van het zonnedak in Buiksloterham ligt rond de 450 gigajoule per jaar.

Op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam verrijst de komende jaren de circulaire wijk Buiksloterham. Braakliggende kavels en oude industrie maken plaats voor zo’n 4.500 woningen en werkruimten.

Buiksloterham is een living lab met experimenten, onderzoeken en innovatieve projecten om duurzaamheid en leefbaarheid naar een hoger niveau te tillen. Een lokale, circulaire aanpak van materialen, energie en afval staat daarbij centraal. De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. Daarvoor worden in totaal 240.000 woningen aangesloten op het lokale warmtenet, dat met steeds meer duurzame warmtebronnen wordt gekoppeld.

Operationeel directeur van Westpoort Warmte Martin Buijck wijst erop dat Vattenfall aan deze ambities bijdraagt door het warmtenet binnen een generatie fossielvrij te maken: “Met onze CO2-roadmap voor 2040 zetten we concrete stappen om nieuwe duurzame warmtebronnen te benutten. Naast bijvoorbeeld geothermie en datacenters zien we daarbij veel kansen voor zonnecollectoren.”

