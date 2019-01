Geschreven op 17-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Een prototype van ’s werelds grootste aangekondigde windturbine, Halamelde-X van 12 megawatt van GE, zal halverwege 2019 in Rotterdam worden geïnstalleerd om de windmolen vijf jaar lang te testen.

De 12 MW Haliade-X van GE Renewable Energy werd in maart 2018 aangekondigd. De windmolen is 260 meter hoog en beschikkent over een rotor van 220 meter die in staat is voldoende schone duurzame energie te leveren om 16.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Voordat de nieuwe wind turbine commercieel kan worden gebruikt, moet deze eerst een grondige test ondergaan om het vereiste typecertificaat te verkrijgen, een belangrijke stap in de doelstelling van het bedrijf om de turbine in 2021 te commercialiseren. Een typecertificaat verifieert eenvoudig het ontwerp van een windmolen en turbine en biedt onafhankelijk bewijs van prestaties en veiligheid in overeenstemming met de bestaande internationale normen en systemen. De commercialisatie wordt verwacht binnen ongeveer een jaar na de installatie van de turbine, maar het bedrijf zal de rest van de vijf jaar extra tests blijven uitvoeren.

Een belangrijke stap op weg naar het verkrijgen van het typecertificaat voor de Haliade-X 12 werd woensdag aangekondigd door GE Renewable Energy in samenwerking met Future Wind, een joint venture tussen Pondera Development en SIF Holding Nederland, die de eerste Haliade-X 12 zal vanaf de zomer van 2019 gaan testen op de Maasvlakte 2 in Rotterdam.

“In onze strijd tegen klimaatverandering hebben we een enorme uitbreiding van het aantal windparken op zee nodig”, zegt wethouder Bonte, verantwoordelijk voor de Rotterdamse energietransitie. “We zijn verheugd dat GE de haven van Rotterdam heeft uitgekozen als testlocatie voor de Haliade-X 12 MW, de grootste windturbine ter wereld, en kan ons daarom helpen om de overgang naar schone energie te versnellen.”