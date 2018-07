Geschreven op 14-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Villers-le-Bouillet is de eerste schop de grond ingegaan voor de bouw van het grootste windmolenpark van Wallonië. Het park zal 26 windmolens tellen, die meer dan 30.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien.

EDF Luminus heeft reeds 13 windmolens in Villers-le-Bouillet, Verlaine en Wanze. Het bedrijf breidt zijn park uit met 13 nieuwe turbines van telkens 3,45 megawatt, oftewel een vermogen van 44,85 megawatt.

Negen windmolens zullen worden gebouwd op het grondgebied van Villers-le-Bouillet, één op het grondgebied van Verlaine en drie op het grondgebied van Wanze.

Met in totaal 26 windmolens wordt dit windmolenpark langs de E42 Namen-Luik het grootste van Wallonië. Ze zullen in 2019 in dienst worden gesteld. Het park zal elk jaar 121,8 miljoen kilowattuur aan groene stroom produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 30.450 huishoudens.

EDF Luminus zet sinds 2001 in op windenergie en zijn windmolenpark kent sindsdien een constante groei. Met 167 windmolens produceert EDF Luminus elk jaar bijna 865 gigawattuur hernieuwbare energie in België. Het bedrijf wil zijn geïnstalleerd vermogen tegen 2021 verhogen tot meer dan 600 megawatt.

EDF Luminus tekende vrijdag 6 juli ook een overeenkomst voor de bouw van drie windmolens op het bedrijventerrein Geel West. De turbines komen er bij Janssen Pharmaceutica, Boons en Transfurans Chemicals.

In 2017 vroeg Luminus de omgevingsvergunning voor drie windmolens op het bedrijventerrein Geel West aan. De werkzaamheden beginnen in 2019. Eens volledig operationeel zullen de drie windmolens met elk een totale hoogte van 189 meter en een geïnstalleerd vermogen van maximaal 4 MW jaarlijks 25.000.000 kWh groene energie produceren. Dit komt overeen met het jaarlijks verbruik van ongeveer 7.000 gezinnen.

In mei van dit jaar is EDF Luminus gestart met de bouw van zijn eerste windturbine op een Waals bedrijventerrein, meer bepaald bij FRI-Pharma in Gembloux.

De turbine die EDF Luminus installeert op het terrein van FRI-Pharma, een bedrijf gespecialiseerd in de bouw en exploitatie van koelpakhuizen voor derden en gevestigd in het bedrijvenpark Crealys te Gembloux, zal jaarlijks ongeveer 5.000.000 kWh hernieuwbare energie produceren. Dankzij deze windmolen zal FRI-Pharma, dat bijna 2.200.000 kWh per jaar verbruikt, ongeveer 66% van zijn stroom rechtstreeks uit windenergie kunnen halen. De rest van de geproduceerde elektriciteit zal in het distributienet worden geïnjecteerd. Dankzij deze investering zal FRI-Pharma zijn energiefactuur aanzienlijk kunnen verminderen.

Begin maart 2018 hebben EDF Luminus en Alternative Green hun nieuwe windproject gepresenteerd aan de inwoners en het gemeentebestuur van Vaux-sur-Sûre. De drie geplande windturbines in de nabijheid van Clochimont voorzien jaarlijks de levering van elektriciteit aan 4.500 gezinnen met 18.000.000 kWh groene energie.

Eens volledig operationeel zouden de 3 geplande windturbines jaarljks zo’n 18.000.000 kWh elektriciteit aan 4.500 gezinnen leveren. Hierdoor wordt zo’n 8.000 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. Het maximale geïnstalleerde vermogen van elke turbine bedraagt drie MW. In een periode zonder wind sturen de piekcentrales bij om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

