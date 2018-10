Geschreven op 5-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Eneco en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een warmtepomp op het terrein van de rioolwaterzuivering van De Stichtse Rijnlanden in Utrecht.

De warmtepomp wordt met een vermogen van 25MW de grootste van Nederland. Bij ingebruikname in 2021 voorziet de warmtepomp in 10% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet in Utrecht.

Constantijn Jansen op de Haar, Hoogheemraad bij de Stichtse Rijnlanden: ‘Warm kraanwater, water van de vaatwasser en water van de douche maken het afvalwater dat bij ons binnenkomt warm. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor zelfs in een koude winter nog een temperatuur van 12 graden. Warmte die nu iedere dag wegvloeit. Door een stuk van ons terrein ter beschikking te stellen aan Eneco, kunnen zij dicht bij de bron een warmtepomp bouwen. Zo gaat zo min mogelijk warmte verloren en kan deze restwarmte gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de omgeving’.

Eneco is trots op de samenwerking met De Stichtse Rijnlanden. Michiel van den Berg, directeur Heat & Industrials bij Eneco: ‘Bedrijven en publieke instellingen spelen beiden een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland. Alleen door samenwerking wordt de energietransitie een succes. Dit is daarvan een mooi voorbeeld. Door gebruik te maken van de restwarmte uit het gezuiverde afvalwater zijn we weer een stap dichter bij een volledig duurzame warmtevoorziening in Utrecht.’

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn. Eneco levert met de verduurzaming van haar stadswarmtenet een belangrijke bijdrage aan het realiseren van die ambitie. Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘De gemeente is enthousiast dat Eneco en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de kans verzilveren om warmte uit het gezuiverde rioolwater te halen. Dit is een belangrijke stap om het warmtenet van Utrecht aardgasvrij te maken.’

