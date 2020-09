Geschreven op 9-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het grootste drijvende zonnepark van België is klaar. Het ligt op een plas aan de grens van Dessel met Mol.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kreeg dinsdagvoormiddag de eer om het allerlaatste zonnepaneel toe te voegen.

Het park Floating PV werd gebouwd op zandgroeve De Schans van Sibelco op de grens van Dessel en Mol. Er drijven vanaf nu 17.250 zonnepanelen op het water die jaarlijks het energiegebruik voor 2.000 gezinnen gaan produceren.

Er werd gebruik gemaakt van dubbelzijdige zonnepanelen waarbij ook de onderkant van de panelen, door de weerkaatsing van het water energie zal opwekken.

“Sibelco is door haar zandontginning eigenaar van heel wat grote groeves”, zegt Bart Van Herck, country manager van Sibelco Belgium. “De groeve, De Schans, is zeventig hectare groot. De ligging vlakbij de fabriek maakt de site perfect geschikt om het project samen met ons uit te werken. Met de opstart van dit drijvende zonnepanelenpark zal onze fabriek voor 55 procent op hernieuwbare energie draaien, geleverd door zon en wind samen.” Vlakbij de fabriek verschenen in het verleden reeds drie grote windmolens waarmee een eerste stap gezet hebben in duurzame energie bij Sibelco. “Het idee van het zonnepanelenpark leefde al een tiental jaren bij ons, tot we uiteindelijk in 2017 de juiste partners hiervoor vonden en de uitwerking ervan begon.”