Geschreven op 29-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

GroenLeven ontwikkelt één van de grootste drijvende zonneparken ter wereld op de Zuidplas van Kremer Zand en Grind in Sellingerbeetse.

Het zonnepark krijgt een vermogen van 48 megawatt, dat gelijk staat aan stroom voor zo’n 13.000 huishoudens.

De groene energie die het drijvende park opwekt gaat direct naar Kremer Zand en Grind, waarmee de bedrijfsvoering wordt verduurzaamd.

De Zuidplas is als winlocatie van zand niet meer in gebruik. Daarom is het de ideale locatie voor een drijvend zonnepark. Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen ontstaat een duurzame combinatie die aansluit bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water.

Om optimaal gebruik te maken van het vermogen van het zonnepark, verplaatst Kremer Zand en Grind de klasseerinstallatie bij de zandwinning in de Noordplas en de drooginstallatie uit Emmen naar een industriepark in Groningen-Zuid. Daar kunnen mogelijk ook andere industrieën en de omgeving meeprofiteren van de duurzaam opgewekte energie.

Met het verhuizen van de drooginstallatie wordt deze gelijk omgebouwd van een gasgestookte naar een elektrische droger. Hiermee wordt jaarlijks een enorme hoeveelheid gas bespaard en vindt er een grote reductie plaats in de uitstoot van CO2. Door straks zand te drogen als de zon schijnt kan voldoende voorraad droog zand, voor onder andere toepassing in de waterzuivering, worden geproduceerd zonder dat hier gas aan te pas komt. De bestaande drooginstallatie in Emmen gaat dicht.

De verhuizing van de klasseerinstallatie door het zonnepark heeft meer positieve gevolgen. Kremer blijft wel zand winnen in de Noordplas bij Sellingerbeetse. Voortaan vindt het zandtransport plaats via een drietal pijpleidingen. Deze verbinden de zandwinning rechtstreeks met het industriepark en de verwerkingsinstallaties. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk dat zandwagens de omgeving van Sellingen doorkruisen. Dit zal de rust in de omliggende dorpen vergroten.

De Zuidplas zelf is omringd met groen. Daarmee is het zonnepark vrijwel compleet aan het zicht onttrokken. Samen zetten GroenLeven en Kremer Zand en Grind met het drijvende zonnepark, dat medio 2020 gerealiseerd wordt, een belangrijke stap in de energietransitie.