Geschreven op 12-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Dertien Groninger gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst maken bekend dat zij gezamenlijk groene energie gaan inkopen bij Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van de Groningse energiecoöperaties.

Alle energie voor de honderden publieke gebouwen, bruggen, sluizen en straatverlichting in de provincie Groningen wordt dan lokaal opgewekt.

Zo blijft het geld in de regio. Samen gaat het om een stroomverbruik van circa 60 miljoen kWh per jaar, wat te vergelijken is met het energieverbruik van ongeveer 17.000 huishoudens.

‘Als Provincie Groningen geven we graag het goede voorbeeld door energie te besparen én duurzaam in te kopen. Als dat dan ook nog lokaal is, dan is het helemaal perfect’, zegt Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen.

Ook wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen is lovend: ‘Het bundelen van de energie inkoop biedt bijvoorbeeld Grunneger Power en kleinere coöperaties de kans te investeren in innovatie. Met duurzame energie door en voor onze provincie dragen we als overheden en marktpartijen samen op een mooie manier bij aan de energietransitie.’

Groningen is met de afsluiting van dit langdurige energiecontract één van de koplopers in Nederland. Nijmegen en Den Haag gingen voor. De Groninger partijen stimuleren de energieleveranciers bovendien bij de bouw van nieuwe zonne- en windenergieparken om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De deelnemende gemeenten zijn: Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Midden-Groningen, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn.

Jammer dat niet alle gemeenten in de provincie Groningen meedoen. Lijkt mij een heel goed plan als Appingendam, Loppersum, Oldambt, Pekala, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde zich heel gauw aansluiten bij dit uitstekende initiatief. Vraag mij af wat de redenen zijn dat deze zeven gemeenten nu nog niet meedoen.

Zie ook: Gemeenten Regio Arnhem-Nijmegen Kiezen voor Duurzame Energie by De Groene Stroomfabriek