De Groningse aanpak van de energietransitie is een voorbeeld voor andere Europese steden, vindt de Europese Commissie. Deze erkenning levert Groningen een subsidie van 7,6 miljoen euro op om haar koploperspositie verder uit te bouwen en aan de rest van Europa te demonstreren.

Gemeente, bedrijfsleven, kennisinstellingen, woningcorporaties en bewoners gaan samen aan de slag om de wijk van de toekomst te maken met daarin energie-opwekkende gebouwen en slimme ICT-toepassingen.

Groningen heeft de ambitie om in 2035 een slimme CO2-neutrale stad te zijn. Veel eerder dan de rest van Nederland en Europa. Groningen zet al een slimme wijkaanpak en innovatieve oplossingen in om wijken energieneutraal of -positief te maken. Nu worden in wijken in Groningen noord en zuidoost een aantal representatieve gebouwen, nieuw en oud, groot en klein, geselecteerd. Een aantal van deze gebouwen worden niet alleen energieneutraal, maar krijgen energie-overschotten. Daarvan kunnen andere gebouwen die moeilijk te verduurzamen zijn profiteren. Zo kunnen wijken sneller en efficiënter energieneutraal gemaakt worden. Zie ook: Groningen op Weg naar een Energieneutrale, Duurzame Stad in 2025, herstel 2035 – Energieneutrale Scholen in Groningen: Intentieverklaring 200 Energieneutrale Scholen in 2035

Het idee is dat de wijkgerichte aanpak met projecten als biogas vanuit keukenafval, slimmer gebruik maken van warmtenetten en verticale zonnepanelen ons inzicht geeft. Zodat we de slimme oplossingen uiteindelijk uit kunnen breiden over alle buurten en wijken in de gemeente Groningen. Bewoners zijn een integraal onderdeel van dit project door de mogelijkheid om actief hun energie uit te wisselen met hun buren of een naastgelegen kantoor. Zie ook: Vijftien Gemeenten in Provincie Groningen Op Weg Naar Energieneutraal in 2035 by Gresco XL – Groninger Ambitie in Energietransitie: Zes Dorpen Energieneutraal In 2019 by Provincie Groningen – Twee Wijken In Groningen Aardgasvrij: 4,8 Miljoen Euro Voor Paddepoel-Noord En Selwerd

Wethouder Joost van Keulen van economische en internationale zaken: “Het aanwijzen als koploper en de bijbehorende subsidie is een geweldige erkenning voor de internationale leiderspositie van Groningen en zal ons veel internationale aandacht opleveren. Daarnaast zitten er in de oplossingen en technologie die wij gebruiken volop mogelijkheden voor werkgelegenheid en export.” Wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Groningen investeert volop in de energietransitie. De aanwijzing als Europees koploper geeft aan dat we de goede dingen aan het doen zijn. Door onze voorbeeldfunctie kunnen andere Nederlandse én Europese steden hier nu ook van leren en van profiteren.”

Gertjan Lankhorst, algemeen directeur van New Energy Coalition: ‘Dit is een geweldig project dat de theorie van de Haagse Klimaattafels in praktijk brengt, hiermee wordt de ‘verduurzaming van de gebouwde omgeving’ concreet. Het is precies waar wij voor staan: co-creatie met onderwijs, ondernemers, overheid en burgers. Niet praten, maar doen!’

Smart Cities & Communities is een Europese regeling die tot doel heeft beleids- en technische innovaties in te zetten in wijken om deze energiepositief te maken. De Europese Commissie steunt deze innovaties om aan te tonen dat de wijkaanpak helpt om de energietransitie vorm te geven en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De Europese Commissie wijst daarom een select aantal steden aan als ‘Lighthouse City’ om als voorbeeld te dienen voor de rest van Europa. Cartif (een Spaanse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek) leidt het project en ook de Finse stad Oulu is Lighthouse City.

Bij het Groningse project dat op 1 december start en ongeveer vijf jaar duurt zijn de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, RuG, Grunneger Power, New Energy Coalition, Nijestee, TNO, Waarborg vastgoed, CGI Nederland en Sustainable Buildings aangesloten.