Geschreven op 10-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het groenste energieleverende P+R transferium van Nederland is zondag 22 april geopend aan de Deutersestraat in Den Bosch.

Het transferium zal nog maar kort te zien zijn, omdat het snel zal opgaan in het groen.

De 1.500 zonnepanelen op het dak wekken 2 keer meer energie op dan het transferium gebruikt. De extra energie wordt opgeslagen in een batterij. Hiermee laden elektrische auto’s, fietsen en in de toekomst ook de transferiumbussen op.

Het groen is pas aangeplant dus de parkeergarage is nu nog kaal. Maar over een paar jaar zie je bijna niet meer dat deze er staat. De gevel is dan volledig begroeid, met mooie maar vooral ook nuttige planten. Sommige vangen fijnstof af, andere trekken bepaalde insecten en vogels aan. Ook de omgeving wordt groener. Er zijn meer bomen geplant dan er weggehaald zijn. Het zijn ook veel verschillende soorten bomen en struiken, zoals fruit- en notenbomen. Dat is goed voor de ecologie.

Met de bouw van het transferium is ook de infrastructuur rond het transferium verbeterd. Door de aanleg van twee fietstunnels is het mogelijk om een snelfietsroute naar Waalwijk te realiseren. Vanuit het transferium wandel je zo het Natura 2000-gebied Moerputten in. Ook ligt het dicht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Bossche binnenstad.