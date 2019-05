Geschreven op 27-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Eind dit jaar begint voor de Zeeuwse kust de bouw van een nieuw windpark: Borssele III/IV. De wieken draaien naar verwachting in 2021.

Eneco neemt de helft van de opgewekte stroom af, vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van alle huishoudens in Amsterdam. En dat deel is al zo goed als uitverkocht, nog voordat de bouw begonnen is.

Zo goed als alle groene stroom die Eneco vanaf 2021 afneemt van het nog te bouwen windpark op zee, Borssele III/IV, is al verkocht aan grote zakelijke afnemers. Het duurzame energiebedrijf sloot langjarige overeenkomsten af met onder andere Microsoft, Stedin, DSM en Royal Schiphol Group. In totaal gaat het om 1,5 terrawattuur aan groene stroom, vergelijkbaar met het verbruik van ruim 400.000 huishoudens. De groene stroom van de windparken in aanbouw laten straks onder meer de Nederlandse datacenters van Microsoft, de Nederlandse vestigingen van DSM en de luchthavens van Royal Schiphol Group draaien. Netbeheerder Stedin vangt met de groene stroom een groot deel van haar netverliezen op.

Het offshore windpark Borssele III/IV wordt gebouwd door het consortium Blauwwind, dat bestaat uit Eneco, Shell, Van Oord, Mitsubishi-dochter DGE en het Zwitserse Partners Group. Het park levert naar verwachting in 2021 haar eerste stroom aan het Nederlandse net. Eneco neemt de helft van de totale productie van Borssele III/IV. De andere helft neemt Shell af via een langjarige overeenkomst. Eerder sloot Eneco grote overeenkomsten voor groene stroom met onder meer de Nederlandse Spoorwegen, Unilever en Google.

