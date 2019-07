Geschreven op 24-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Gisteren hebben Lydia Peeters, Vlaams minister van Energie, en Wim Dries, burgemeester van Genk, de zonne-installatie ingehuldigd die EDF Luminus op het dak van de Eurassur sporthal van volleybalclub KVCR Wara Genk heeft geplaatst.

Spelers, supporters leden en buurtbewoners van de club konden via een zonnedelenproject mee investeren in de groene energie voor hun eigen sporthal.

In samenwerking met Insaver, een dochterbedrijf van Luminus uit Houthalen-Helchteren gespecialiseerd in zonnepanelen en isolatie, en de joint Venture Power2Green die samen met de verzekeringsmaatschappij Integrale werd opgericht voor de financiering en de uitbating van zonnepanelenprojecten, installeerde EDF Luminus 129 zonnepanelen op het dak van de Eurassurhal in Genk. De installatie is goed voor zo’n 36 kWp en zal jaarlijks ongeveer 35.000 kWh groene energie produceren, wat zorgt voor een besparing van ongeveer 8,5 ton CO2 per jaar. De stroom die door de zonnepanelen wordt geproduceerd zal gebruikt worden voor de sporthal en de cafetaria.

“Dankzij deze zonne-installatie wekken wij onze eigen groene stroom op en verkleinen we niet alleen onze CO 2 -voetafdruk, maar daalt ook onze energiefactuur.” zegt Paul Molemans, voorzitter van KVCR Wara Genk. ”Door mee te investeren, genieten de leden van KVCR Wara nu een mooi rendement én beoefenen ze hun favoriete hobby uit in een sporthal die voorzien wordt van duurzame energie.”

