Zonnepark Revelhorst in Zutphen kan worden aangelegd. Tot vorige week kon beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State en daarvan is geen gebruik gemaakt.

Revelhorst wordt een zonnepark van ongeveer zeven hectare ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg. Het gebied is nu nog in gebruik als landbouwgrond.

Naar verwachting start de aanleg van het park nog dit jaar en is het zonnepark in 2020 operationeel.

Met de realisatie van het zonnepark wordt het mogelijk voor inwoners van Zutphen om lokale energie in te kopen die duurzaam is opgewekt. Via Zutphen Energie, de lokale energiecoöperatie, kunnen inwoners meeprofiteren van 6 miljoen kilowattuur die in het park gaat opbrengen.

Wethouder Harry Matser spreekt van ‘een volgende belangrijke stap in het realiseren van het zonnepark’. ,,Er ligt een mooi plan dat op doordachte wijze wordt ingepast in het gebied. Zo komt er bijvoorbeeld beplanting met soorten die helpen om de insectenpopulatie op peil te houden.’’

Aan de zuidkant van Zutphen ontwikkelt Sunvest samen met Solar Proactive het Zonnepark Revelhorst. Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van bijna 8 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst. Nu wordt er een zonnepark van een kleine 8 MWp gerealiseerd. Het park krijgt ruim 27.000 zonnepanelen, samen goed voor 7,6 MWp. Dit zonnepark kan voldoende stroom leveren voor circa 3.000 woningen. Dat is bijna 15% van alle huishoudens in de gemeente.

Zonnepark Revelhorst wordt landschappelijk zorgvuldig ingepast waarbij gezocht naar een ecologische meerwaarde.Voor het zonnepark is een landschappelijk ontwerp gemaakt door bureau Haver&Droeze. Rondom het zonnepark komt een ruiterpad met een haag en aan de oostzijde een boomwal. De onderhoudspaden binnen het zonnepark worden bloem- en kruidenrijk en er worden maatregelen getroffen om flora- en fauna (met name de kerkuil) te bevorderen.

De vergunningsprocedure loopt nu, in het najaar zal het ontwerpbestemmingsplan samen met de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. In 2019 zal de financiering en contractering worden afgerond en de bouw kan eind 2019 beginnen. Het zonnepark kan medio 2020 opgeleverd worden, afhankelijk van de netaansluiting.

