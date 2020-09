De gemeente Wijchen heeft groen licht gegeven aan initiatiefnemers Pure Energie en Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) voor Zonnepark Bankhoef. Zij gaan nu een omgevingsvergunning aanvragen.

De gemeenteraad van Wijchen heeft in 2018 het plan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen’ vastgesteld.

Hierin is de ambitie opgenomen om 30 hectare aan zonneparken te realiseren, uiterlijk in 2023.

Zonnepark Kampbroek Hernen was het eerste initiatief waaraan de gemeente haar medewerking heeft verleend. Nu komt daar dus Zonnepark Bankhoef bij.

Het initiatief is geselecteerd uit 18 ingediende plannen. Belangrijk bij de beoordeling van de plannen was hoe de omgeving wordt betrokken en hoe het zonnepark wordt ingepast in het landschap. Maar ook van belang is de minimale belasting voor het milieu bij de aanleg van het zonnepark. In de beoordeling wogen draagvlak en participatie het zwaarst mee. Hoe zorgen de initiatiefnemers ervoor dat belanghebbenden worden betrokken?

Voor zonnepark Bankhoef werken Pure Energie en ECL samen op basis van gelijkwaardigheid. Door deze samenwerking wordt de kans volgens de gemeente groter dat het zonnepark voor 50 procent in lokaal eigendom komt. ‘Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van een professionele aanpak die goed rekening houdt met de omgeving van het zonnepark en de natuur. Het wordt nog mooier als een groot deel van het zonnepark echt in eigendom komt van Wijchenaren’, aldus Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid.

