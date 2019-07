Volgens het rapport Europe Solar PV Market Outlook 2019 dat het onderzoeksbureau gemaakt heeft, zal Duitsland de grootste afzetmarkt blijven met 20,7 gigawattpiek aan nieuw pv-vermogen tussen 2019 en 2024. Spanje is een goede runner-up met 19,7 gigawattpiek. Nog eens zeven Europese landen zullen in deze periode meer dan 5 gigawattpiek aan zonnepanelen verwelkomen. Daaronder zijn ook Frankrijk (17 gigawattpiek), Nederland (12,9 gigawattpiek) en Italië (11,7 gigawattpiek).

?Tom Heggarty, Wood Mackenzie Power & Renewables Senior Analyst, stelt het volgende over de achtergrond van de groei: ‘Verschillende EU-lidstaten hebben zich al gecommitteerd aan 100 procent hernieuwbare energie, terwijl de Europese Unie (EU) discussieert over de invoering van een emissievrije economie in 2050.

Meer dan 170 gigawatt aan productiecapaciteit voor gas, kolen en nucleaire energie zal in 2040 van de markt worden verdreven.

Het aandeel van zonnepanelen in de Europese elektriciteitsproductie zal in 2040 13 procent bedragen, tegenover 4 procent nu. In de ontwikkelde Europese energiemarkten zien we al dat de stroomprijzen onder de 30 euro per megawattuur kunnen dalen en snel naar nul kunnen gaan, omdat de penetratie van hernieuwbare energie met ongeveer 50 procent toeneemt.

De meeste laaggeprijsde uren bevinden zich nu in de nacht, maar de erosie van de middagprijzen staat vast, aangezien het marktaandeel van zonne-energie groeit. Naarmate de steun van de overheid wordt teruggeschroefd, zal het nodig zijn om de zelfconsumptie te verhogen om de investeringen te laten renderen. Het koppelen van zonne-energie met batterijopslag zal dan ook gemeengoed worden.’