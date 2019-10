Geschreven op 17-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Kunnen we groene stroom nog meer verduurzamen? Jazeker. Hoe? Door de energie die beschikbaar is slim(mer) te gebruiken. Dit klinkt als een open deur, maar hier zit precies de crux.

Als we in staat zijn om opbrengst en gebruik zo goed mogelijk in evenwicht te brengen, dan is er een situatie waar nauwelijks verlies optreedt.

Dit is de essentie; je wekt energie op, bijvoorbeeld zonne-energie, en dat moet genoeg zijn om aan de vraag van dát moment te voldoen. Lever je teveel, dan gaat het terug het elektriciteitsnet op … jammer. Is het te weinig dan is er extra capaciteit nodig, ook jammer.

Beter is het om dit in balans te krijgen door heel bewust met je energie om te gaan. Dat vraagt om inzicht, om mentaliteit en om een aantal technische faciliteiten. En daar gaat Gridflex over.

Gridflex Heeten (GFH) is een driejarig pilotprogramma waar bewoners uit Heeten, samen met bedrijven en kennisinstituten, gaan onderzoeken hoe er ‘nul op de meter’ gerealiseerd kan worden. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. Een ideologisch en belangrijk initiatief. En ja, het gebeurt écht gewoon in Heeten.

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Regeling Nationale EZ-subsidies , Topsector Energiesubsidie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.”

Een belangrijk kenmerk van het Gridflexproject Gridflex Heeten is de buurtinspanning. Energie besparen doe je voortaan met de straat, wijk of buurt. Teveel opgewekte energie gaat niet meer terug naar de netbeheerder maar naar je buurman die even wat extra power nodig heeft.

Op deze manier vorm je als buurt een zelfstandig netwerk, dat zelfvoorzienend is. Opwekken, opslaan, distribueren en verhandelen … je doet het samen, in je eigen buurt en met volledige regie. Winst op alle vlakken.