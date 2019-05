Geschreven op 6-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Uit onderzoek van adviesbureau Deloitte blijkt dat er in Nederland 892 vierkante kilometer aan dakoppervlak is waarop elektriciteit kan worden opgewekt met zonnepanelen.

Op slechts 4% van dat oppervlak liggen nu zonnepanelen. Greenchoice vindt dat de vergroening van Nederland sneller moet. Daarom roept de duurzame energieleverancier iedereen op om de nog lege daken aan te melden.

Iedereen kan een dak aanmelden. Het idee is simpel: via een speciale actiepagina kan iedereen een leeg dak in de buurt ‘kraken’ door het te markeren op een online kaart van Nederland. Zo wordt het onbenutte potentieel van lege daken door de buurtbewoners zelf in kaart gebracht. Met de meest gekraakte en geschikte daken wil Greenchoice vervolgens aan de slag om er lokaal stroom op te wekken.

Volgens het onderzoek van Deloitte kan Nederland in 50 procent van de huidige totale elektriciteitsbehoefte voorzien als het alle daarvoor geschikte daken bedekt met zonnepanelen. “Door samen daken te kraken, maken wij een punt van dit onbenutte dakpotentieel in de energietransitie”, legt Evert den Boer, algemeen directeur van Greenchoice uit. “We doen dat met een knipoog naar de kraakbeweging die datzelfde deed toen er woningen leeg stonden ten tijde van woningnood. Als we weten in welke buurten interesse is om stroom op te wekken en welke daken daarvoor geschikt zijn, kunnen we in gesprek met de buurtbewoners en de – al eventueel bestaande – lokale energiecoöperaties. Zo maken we Nederland samen steeds groener.”

Greenchoice werkt samen met bijna 100 lokale energiecoöperaties: initiatieven van burgers die de handen ineenslaan en aan de slag gaan om samen groene stroom op te wekken. Vaak gebeurt dat door te investeren in de opwekking van zonne-energie op daken van bedrijven of scholen in de buurt. De coöperaties hebben vaak moeite om geschikte daken te vinden en lokaal deelnemers te werven voor hun energieproject. De actie Daken Kraken speelt hierop in en brengt vraag en aanbod van groene stroom samen.

