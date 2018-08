Geschreven op 15-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Duurzame energieleverancier Greenchoice gaat het groene energiebedrijf Qurrent overnemen. Vandaag is dat plan voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt, de toezichthouder op de Nederlandse energiemarkt.

Door de krachten met Qurrent te bundelen, wil Greenchoice de duurzame energiemarkt in Nederland versterken en de energietransitie verder versnellen.

Als de krachtenbundeling doorgaat, neemt Greenchoice 100% van de aandelen over van Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen, dat als initiatiefnemer achter Qurrent staat.

Evert den Boer, algemeen directeur van Greenchoice: “De overname past in onze groeiambitie en draagt direct bij aan onze missie om de Nederlandse lokale energietransitie te versnellen. De schaalvergroting en efficiëntie die we bewerkstelligen, zorgt voor extra slagkracht en bereik. Zo kunnen we ons op de competitieve energiemarkt op lange termijn succesvol blijven inzetten en nóg meer Nederlanders groene stroom leveren en helpen energie te besparen. Samen maken we Nederland steeds groener.”

Anneke Sipkens, algemeen directeur van DOEN: “Stichting DOEN is trots op de vernieuwende impuls die Qurrent heeft gegeven aan de energietransitie, door de combinatie van levering van groene energie, energiebesparing en eigen opwek. De pioniersfase is afgerond en wij zijn blij dat door de krachtenbundeling met Greenchoice sneller en meer Nederlanders bereikt kunnen worden.”

Uiterlijk 1 oktober zou de krachtenbundeling een feit moeten zijn. Het totale aantal klanten van Greenchoice groeit daarmee naar meer dan een half miljoen (400.000 Greenchoice + 120.000 Qurrent). Het bedrijf gaat meer dan honderd lokale energieprojecten en –coöperaties ondersteunen.

“Net als Greenchoice is Qurrent natuurlijk al jaren actief partner van lokale duurzame energieprojecten. Samen hebben we de kennis en ervaring om ook met lokale opwek- en besparingsprojecten nog meer vaart te maken”, aldus Evert den Boer van Greenchoice.

