Energieleverancier Greenchoice heeft een minderheidsbelang genomen in DuurzaamInvesteren, het grootste investeringsplatform voor duurzame projecten in Nederland.

Met de deelname wil Greenchoice op grote schaal nieuwe, lokale duurzame energieprojecten financieren via crowdfunding en de decentrale energietransitie verder aanjagen.

De strategische samenwerking met DuurzaamInvesteren past in de missie van Greenchoice als aanjager van de decentrale energietransitie in Nederland. Via DuurzaamInvesteren wil Greenchoice haar klanten de mogelijkheid bieden om te investeren in lokale duurzame energieprojecten. De ambitie is om op deze manier meer van dit soort projecten te realiseren en Nederland te vergroenen. “Door samen met klanten te investeren in duurzame energieprojecten, neemt hun betrokkenheid bij lokale energieopwekking toe. En dat is hard nodig, want het versnellen van de decentrale energietransitie lukt alleen als we het samen doen”, aldus Martin van Sleeuwen, financieel directeur van Greenchoice.

Enrique Aparicio Torres, CEO van DuurzaamInvesteren, ziet de samenwerking met Greenchoice, het grootste groene energiebedrijf van Nederland, als een hele mooie stap. “De energiewereld is aan het veranderen en passieve klanten worden nu steeds meer partners in projecten. Win win. Wij praten al langer met Greenchoice over innovatieve participatiemodellen voor duurzame projecten. Het DuurzaamInvesteren platform is ideaal om dat soort initiatieven uit te rollen. Greenchoice is na Triodos Investment Management de tweede partner uit de gevestigde orde die zich bij ons aansluit. Een mooi bewijs dat crowdfunding volwassen wordt.”

